阿奎罗周三训练路上遭遇车祸 索性毫发无损

这位前锋在周末对阵水晶宫的比赛前毫发无损地离开了事故现场。

塞尔吉奥·阿奎罗在周三上午前往曼城训练的路上遭遇车祸。

这名阿根廷前锋在前往伊蒂哈德校园设施中心的途中遭遇了车祸。

阿奎罗在事故中毫发无损，不过这位射手的路虎揽胜就没那么幸运了，这辆车的右前轮严重受损。

在周末对阵水晶宫的比赛之前，这名前锋在事故后没有接受任何治疗，看起来事故对他没有造成任何影响。

周三的事故并不是阿奎罗第一次遭遇车祸，两年前他也曾遭遇过一起车祸。

当时的阿奎罗是阿姆斯特丹一辆出租车上的乘客，出租车撞上了一根电线杆导致这位曼城球星的肋骨断裂。

这名前锋在国家队比赛期间曾有过一段时间的休假，他没有入选阿根廷对阵德国和厄瓜多尔的大名单，因为他的伤势情况并未确定。

这位31岁的前锋本赛季再一次以良好的状态出现在英超卫冕冠军的赛场上，目前在联赛八场比赛后，他已经和切尔西的塔米·亚伯拉罕在射手榜上齐平。

阿奎罗和亚伯拉罕本赛季都打进了8个球，曼城目前排在联赛第二，落后于完美的利物浦8分，领先第三名阿森纳1分。

在欧冠赛缠上，阿奎罗在2-0战胜萨格勒布迪纳摩的比赛中出场，但缺席了俱乐部3-0痛击顿涅茨克矿工的比赛。

曼城将在本周末对阵水晶宫，俱乐部希望能从国际比赛日之前0-2输给狼队的比赛中重新获得一些动力。

在那之后，焦点将回到对阵意大利的亚特兰大的冠军联赛中。

亚特兰大目前在两场比赛中以0分垫底，而萨格勒布迪纳摩和顿涅茨克矿工在这两场比赛中都积3分。