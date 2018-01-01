阿奎罗伤愈复出难救主：他并非天生领袖

阿奎罗在曼城客场挑战莱斯特城的比赛中首次伤愈复出首发登场，并且佩戴队长袖标，但是他并未能阻止曼城的落败。瓜迪奥拉的球队此役后，滑落至积分榜第三名。

阿根廷球星阿奎罗已经成为曼城俱乐部历史最佳射手，从现在到赛季结束，他肯定还能为蓝月亮打入更多进球，然而在节礼日比赛中，尽管佩戴了队长袖标，他显然没能成为曼城的场上领袖。

曼城的后防线依然有漏洞，过去9场比赛中没有一场实现零封。在1比2不敌莱斯特城后，他们已经被榜首利物浦拉开了7分的距离，并且被热刺反超，滑落至积分榜第三名。

阿奎罗需要像萨拉赫和凯恩一样，为自己的球队在关键时刻打入关键进球。

然而在王权球场，这一幕并没有发生。当萨内送出一记精彩的传球时，这位阿根廷射手错过了绝佳破门机会，而作为场上队长，他没能鼓舞队友们拼到最后。

受伤之前，阿奎罗上一次代表曼城首发的联赛是4比0大胜西汉姆，那时曼城取得一波8连胜，他们看起来就要卫冕英超冠军了。

阿奎罗随后遭遇腹股沟伤病，瓜迪奥拉无奈让热苏斯取代了他的首发位置。在上周末爆冷2比3输给水晶宫后，曼城亟需一场胜利恢复球队气势。

30岁的阿根廷人不仅迎来了伤愈后的首次联赛首发，并且因为孔帕尼和费尔南迪尼奥缺阵，以及席尔瓦进入替补，他还佩戴了队长袖标。

然而担任队长和成为球员们的领袖显然不是一回事儿。他在整场比赛中都显得疲惫，不时流露出沮丧的表情，他的肢体语言让球迷们失望。

瓜迪奥拉的球队经历了背靠背的失利，他们显然要找到解决问题的办法。