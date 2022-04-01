阿圭罗：我将以球迷身份参加世界杯 不会加入阿根廷教练组

阿圭罗已经收回了关于他在2022年世界杯上加入阿根廷教练组的计划，这位前曼城和巴塞罗那前锋透露，他将以球迷身份前往卡塔尔。

这位33岁的球员由于心脏疾病被迫在2021年12月退役，他曾在2月份暗示，当阿根廷在今年晚些时候去参加世界杯时，自己将成为国家队幕后团队的一员。

在与斯卡洛尼和国家队队长梅西会谈后，这些计划已被搁置，阿圭罗将充当拉拉队员。

他告诉ESPN："成为阿根廷国家队工作人员的邀请已经摆在了桌面上。”

"我和阿根廷主席主席塔皮亚谈过，我和他清楚我的目标是享受我的时间。”

"我要去卡塔尔，但我会以球迷的身份去。”

"我和国家队的每个人都有很好的关系，但我不认为自己适合参与到教练组和球员的日常工作中，他们所要求的角色现在并不适合我。”

"我和梅西进行了交谈，他和斯卡洛尼给了我一个想法，让我知道他们想从我这里得到什么。我向他们要了一些时间来考虑，然后我告诉塔皮亚，我还没有准备好。”

"我会参加任何与阿根廷国家队有关的活动，作为一个大使，但我不希望在球队中承担日常的指责"。

阿圭罗现在可以不用担心在世界杯中参与训练球员的压力，如今他继续从严重的健康危机中恢复。

他说道："我仍然要去做一些检查，但我已经开始在健身房进行一些训练。”

"渐渐地，我开始慢跑，但不是很多。我可以打打板网球和高尔夫。”