阿圭罗：巴萨可以再次做大梦想 哈维带来了快乐和巴萨风格

阿圭罗表示巴萨现在拥有的老少结合的阵容让俱乐部能够再一次梦想，而哈维则再次注入了希望和快乐。

由于场外的管理不善和球星——例如梅西——的离队，巴萨此前陷入了困境，而且挣扎于签下高水平球员。

但拉玛西亚青训营的又一批出色球员带来了希望，加上冬窗引进的费兰-托雷斯和奥巴梅扬等人，巴萨再一次快步跑了起来。

去年夏天加盟巴萨的阿圭罗在转会不久后就因为心脏疾病被迫退役，他说道：”我在巴萨看到了很多快乐的情绪，因为他们现在的比赛方式。“

“自从哈维来到球队后，巴萨已经提高了许多，他们独特的风格再次显现，虽然哈维才带队踢了几场比赛，但你已经可以看到他的影响。”

“我很高兴，因为我非常了解这群球员，我知道他们有多爱巴萨。”

“巴萨有很多年轻天才，他们正在开始兑现潜力，例如佩德里、加维、法蒂和尼科-冈萨雷斯。”

“如果再加上其他久经沙场的老将，以及球队签下的新援，那么他们可以再次做大梦想，所以为什么不以赢得欧联杯冠军为目标呢？”

“这不会容易，这支新球队刚刚起步，他们需要时间去进化，但他们已经得到他们需要的东西，可以放手一搏了。”