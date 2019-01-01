阿圭罗：适应瓜帅不容易 曼城剑指欧冠冠军

虽然他现在很少有自由的位置，但这位阿根廷前锋和他的教练关系很好，他已经改变了自己的比赛方式来适应球队。

塞尔吉奥·阿圭罗谈及了在过去的几年里是如何逐渐适应瓜迪奥拉的战术。

瓜迪奥拉在英超的首个赛季——2016-17赛季，阿圭罗发现他的位置受到了新加盟的加布里埃尔·热苏斯的威胁，并且经常被轮换。虽然这可能部分原因是伤病问题，但有报道称阿圭罗对当时的状况并不满意，瓜迪奥拉甚至一度承认阿根廷前锋可能离开俱乐部。

赛季结束时，阿圭罗仍然是曼城的头号射手，在所有比赛中打进33球，他决定留在球队，赢得了瓜迪奥拉的信任，并逐渐重新确立了自己作为第一锋线选择的地位。他在本赛季的10场比赛中打进了10球。

在本周接受《法国足球》的采访中，阿圭罗谈到了他是如何缓慢而坚定地适应瓜迪奥拉的方法的：“我不得不适应另一种打法，更多考虑进球，花更多的时间在禁区里。”

“以前，我是一个自由球员，在某种意义上说，我没有一个明确的位置。有了佩普（瓜迪奥拉），每个人都扮演一个角色，并必须尊重自己的位置。我的位置在中路，作为中锋。这就是我要找到自己的地方。瓜迪奥拉执教的第一年并不容易。加布里埃尔（热苏斯）来了，佩普押注在他身上。我继续努力，当加布里埃尔受伤时，我又成为了一名首发队员，并证明了我可以这样踢球。我最终适应了。”

阿圭罗还表示，他现在和他的主帅关系很好，他说：“一切都很好。我们谈了很多，自从他来了我们就互相认识了，一切都很清楚。我知道他怎么样，反之亦然。当他选择我的时候，我尽力做到最好，因为我知道我的身后有加布里埃尔·热苏斯，一个反应迅速的前锋，只要有机会就会进球。对佩普来说，他必须选择谁来上场，这可能是个大问题。”

阿圭罗还重申，曼城本赛季非常渴望获得欧冠冠军。阿圭罗说：“上赛季我们很接近赢得欧冠冠军。我们因为一些原因错过了半决赛，因为一个非常可疑的越位，因为我们被手球出局了。我们必须继续战斗。主客场的比赛很复杂，这项赛事也需要很多运气，但是我们会竭尽全力再次赢得比赛，如果上帝保佑，我们会取得优秀的成就。”