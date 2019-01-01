阿圭罗进入伤兵名单 瓜迪奥拉力挺热苏斯

阿根廷国脚在周六战胜切尔西的比赛中一瘸一拐地离开了，他的教练担心他会缺席很久。

佩普·瓜迪奥拉支持加布里埃尔·赫苏斯为曼城挺身而出，塞尔吉奥·阿圭罗将在场边度过一段时间。

在上周六曼城2-1战胜切尔西的比赛中，阿根廷国脚阿圭罗因腹股沟受伤下场。曼城将会对伤情进行评估，但是瓜迪奥拉在赛后承认伤情“看起来不太好”。在接下来的37天里曼城要踢11场比赛，英超卫冕冠军将祈祷阿圭罗的伤势不要太严重。

但是瓜迪奥拉说，他完全相信，如果阿圭罗伤缺一段时间，热苏斯和拉希姆·斯特林能够提供他们所需要的火力。

“加布里埃尔本赛季已经取得了最好的开局之一。”曼城主帅说：“如果塞尔吉奥不能参加下一场比赛，我们明天再看，很抱歉我不知道他的具体情况，加布里埃尔是我们的选择。当然，斯特林可以打那个位置，但是加布里尔肯定会打那个位置。”

至少关于西班牙中场罗德里和大卫·席尔瓦有更好的消息，瓜迪奥拉说他们因为抽筋和疲劳被替换下场，应该可以参加周二与顿涅茨克矿工的欧冠比赛。

在击败切尔西后，曼城上升到联赛第三，并落后利物浦9分。

但是瓜迪奥拉说他并不担心冠军争夺战，也不担心每场比赛都是必胜的。

他说：“重要的是努力、奉献和形势。在足球中，我知道我们想赢，但只赢一场，另一场就是灾难？它不是，它不是那样运作的。这就是为什么我对球员们说:放松，做好你的工作，我们将在12月、1月、2月、3月看到我们的形势。如果排名差很远，那就很远。下赛季我们会再次努力。”