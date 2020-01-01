阿圭罗:球员害怕恢复比赛 我们都有家人要保护

这名阿根廷国脚表达了自己对恢复英超比赛的担忧，目前越来越多球员表达了类似的看法。

塞尔吉奥·阿奎罗表示，在新型冠状病毒危机期间，球员们担心返回球场的风险，因为目前英超官方正在策划联赛重开的账目。

本周五，各大英超俱乐部将来会讨论如何让本赛季重新开始，目前他们的目标是在6月8日让球员重新回归赛场。

尽管各俱乐部和英国政府渴望恢复行动，但很多人对前景感到担忧。

其他球队

加里•内维尔提出了这样一个问题：“人们在评估风险，有多少人会因为恢复英超而死呢？一个？一个球员？还是一个工作人员被送进ICU？”

而布莱顿队前锋格伦·穆雷也提出了自己的问题，质疑球员们在比赛中如何才能真正保证自己的安全。现在阿奎罗也表达了和穆雷一样的担忧。

“大多数球员害怕是因为他们有家人。他们有家人，有孩子，有父母。”阿奎罗告诉El Chiringuito。

“当我们重返球场的时候，我想我们会非常紧张，我们会非常小心，当有人感觉不舒服的时候，你会想:‘他到底怎么了？’”

“我希望有一种疫苗能结束这一切，这确实吓到我了。最近我一直都和女朋友在一起，我并没有和其他人进行联系。”

阿奎罗在停摆期间留在了曼彻斯特，但是很多英超球员已经回到了他们的祖国。切尔西是已经通知这些球员回到英国为新赛季赛事做准备的俱乐部之一。

阿奎罗补充道:“他们说有些人感染了病毒，但没有任何症状，而这些人是可以将病毒传染给你的。这就是我一直待在家里的原因。你可能已经被感染了，但你却对此一无所知。”

“15天前，我们就被告知将在5月4日恢复训练，不过现在情况有所改变。我认为8月份踢欧冠将会很困难。”

阿奎罗的一些曼城队友已经表达了他们在禁赛期间的担忧。德布劳内在4月初表示，他觉得在这么长的休息之后重新开始新赛季会让更多的球员受伤。

球员们被要求进行个人训练，以保持一定程度的体能，但京多安承认，当他被困在家里时，他很难获得动力。