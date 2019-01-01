阿圭罗斯通斯伤愈参加训练 有望对阵莱斯特城

瓜迪奥拉表示，阿根廷前锋和英格兰后卫可能会在与蓝狐的比赛中复出。

塞尔吉奥·阿圭罗和约翰·斯通斯将在周六对阵莱斯特城，但是曼城主帅瓜迪奥拉表示大卫·席尔瓦能否上场仍然是个疑问。

自从11月23日在2-1战胜切尔西的比赛中大腿受伤后，阿圭罗就再也没有为英超冠军出场过，而斯通斯在12月7日的德比战中也受伤了。

这两名球员本周都恢复了训练，瓜迪奥拉在周五的比赛中表现出了希望，他们将为在阿提哈德球场对阵莱斯特城的比赛做好准备。

然而，大卫·席尔瓦在对阵曼联的比赛中仍然受到了严重的打击。

瓜迪奥拉在新闻发布会上说：“塞尔吉奥和约翰·斯通斯已经开始训练了。他们已经参加了两堂训练课。但大卫席尔瓦没有。”

阿圭罗和斯通斯的回归对曼城来说是一种鼓舞，他们在比赛开始时落后莱斯特城4分，落后领头羊利物浦14分。

瓜迪奥拉预计对阵罗杰斯的球队的比赛会很艰难，但他仍然相信曼城能够缩小与莱斯特城的差距。

“有很多比赛可以踢。”他说：“我们现在的差距，领先或落后的球队可能在几周内改变，尤其是在这段时间。我们必须做我们必须做的事。”

“他们（莱斯特城）有很高的质量，他们踢得很好，控制着比赛的各个部分。他们是一支了不起的球队，上个赛季我还以为他们会力争前四呢。”

罗杰斯希望周六的比赛能展示他的球队有多强大，尤其是像詹姆斯·麦迪逊这样的球星。

罗杰斯说：“这是一场优秀球员和优秀性格都能发挥的比赛，值得庆幸的是詹姆斯整个赛季都做到了。”

“他在20场比赛中打进8球，这对一个年轻的中场球员来说是非常出色的。他有那种个性和信念，相信自己能在重大比赛中脱颖而出。我们尊重我们的对手是一支真正的顶级球队，他们在过去几个赛季都是冠军，而且踢得非常棒。”

“这对我们来说是一个很好的机会来展示我们的进步，让我们的球员在这么重大的比赛中展示他们的能力。我们很重视他们的能力，但是我想说这是一个很好的机会来展示我们的能力和天赋。”