阿圭罗：利物浦是英超唯一能伤害曼城的球队

虽然曼彻斯特德比对曼城的史上最佳射手来说仍然意义重大，但他承认利物浦是当之无愧的冠军竞争对手。

塞尔吉奥·阿圭罗承认，利物浦是本赛季英超联赛中唯一能够“伤害”曼城的球队。

在本周《法国足球》的一次采访中，阿圭罗被问及近年来利物浦取代曼联成为曼城的主要挑战者。虽然他不同意尤尔根·克洛普的球队现在是曼城最大的对手——这一荣誉他仍然为曼联保留着——但他承认利物浦是当之无愧的冠军对手。

“可能是电视转播的德比战，但对我们来说，德比战是对阵曼联的比赛。”阿圭罗在谈到曼城即将造访安菲尔德时说：“利物浦一直是一个强硬的对手。但是我来到这里的时候，和我们竞争冠军的球队是曼联。一开始，曼城和曼联竞争是件很奇怪的事情。然后是切尔西。但在过去的四个赛季里，利物浦已经成为了一支非常强大的球队，现在正与我们战斗，争夺英超冠军。他们是联赛中唯一能伤害我们的球队。他们多年来一直在追求一个新的联赛冠军。上个赛季，他们没有领跑到最后，所以他们很有动力。今年，他们就在我们面前，将努力坚持到最后。”

曼城将在周日客场挑战安菲尔德，他们在积分榜上落后利物浦6分。利物浦在本赛季的国内比赛中仍然保持不败，在英超联赛中只丢了两分。

上赛季，曼城以一分优势惊险夺冠，尽管克洛普的球队以97分打破了球队积分纪录。在整个赛季中，利物浦只在英超联赛中输给了曼城一次。

当被问及周日对安菲尔德的比赛时，阿圭罗说：“我们知道这是一场很难取胜的比赛，但我们会尽力去赢，因为自从上次俱乐部在这里赢球以来已经过去很长时间了。这将是一场争冠关键战。”

曼城上一次在安菲尔德赢球是在2003年。上个赛季双方在同一个球场踢成0-0。