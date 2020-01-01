阿图尔已同意告别巴萨加盟尤文 与皮亚尼奇互换交易接近达成

这位巴萨球员已接受了尤文图斯的报价，他与皮亚尼奇互换东家的交易即将达成。

阿图尔已经同意离开巴塞罗那加盟尤文图斯，而皮亚尼奇将会作为交换，成为红蓝军团的新援。

尽管在事实方面是一种球员交换，不过出于财政方面的计算，这两笔交易将独立进行。阿图尔将以7000万欧元的价格加盟尤文图斯，而皮亚尼奇则会以6000万欧元的价格转会至诺坎普。

这对这名球员来说是一个重大而迅速的转变，因为之前他曾表示自己希望继续留在诺坎普，尽管尤文图斯对他展现出了浓厚的兴趣。

其他球队

巴萨希望在6月30日之前完成转会，这样他们就能够在账面上多出1000万欧元的净收入，从而度过现在的经济难关，不违反欧足联的财政公平政策。

如果俱乐部不能在7月1日达成最终协议，塞蒂恩的球队将会期望皮亚尼奇的转会费再降低1000万欧元，从而增加更多的净收入。

此前，西甲豪门主帅萨里曾暗示这笔交易可能即将达成。

在新闻发布会上，这位前切尔西主帅表示:“关于皮亚尼奇，如果他离开，这肯定不是竞技方面的问题，肯定会是其他原因。他是一名坚强的球员，经历了一段困难的时期，表现虽然有些下滑，但现在我们完全信任他，他的表现正在提高，拥有足够的进步空间。”

“至于阿图尔，他是一名巴塞罗那球员，如果我开始谈论他，这看起来会很糟糕。我不喜欢基克·塞蒂恩谈论我的球员皮亚尼奇，这不是我的做事风格。俱乐部还没有就此事与我进行过任何沟通。”

2018年，22岁的阿图尔在生日前夜从巴西劲旅格雷米奥转会到了巴塞罗那。

他在西班牙的第一个赛季出场44次，帮助巴萨夺得了联赛冠军，不过本赛季他一直被伤病问题困扰，只代表红蓝军团踢了27场比赛，斩获了4粒进球。

这位巴西球星在周二1-0战胜毕尔巴鄂竞技的比赛中表现令人失望，塞蒂恩在赛后新闻发布会上承认球员可能受到了转会传闻的影响。

“我确信转会传闻影响了他，是的。”前皇家贝蒂斯教练承认。“我对他的表现很满意，他对我们来说是一个重要的球员，我们会竭尽全力让他发挥出最好的状态。”

“考虑到现在面临的严峻形势，我们需要所有的球员齐心协力，我们会努力让自己远离媒体的报道和谈论这些转会传闻。我们需要他集中精力。目前我们所面对的确实是一个困难的情况，但我们必须设法去克服它。”