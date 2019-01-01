阿古斯汀·阿尔门德拉：注定昂贵的博卡新里克尔梅

这名少年被认为与阿根廷历史上最出色的球员之一有相似之处，现在他与巴塞罗那、巴黎圣日耳曼和曼城联系在一起。

2000年出生的球员和博卡青年有点事情。

首先是法昆多·科利迪奥，他以800万欧元（700万英镑/ 900万美元）的价格从布宜诺斯艾利斯转会国际米兰，然而他从未为博卡一线队效力。

不过，现在有了阿古斯汀·阿尔门德拉。

作为一名在未成年时就表现出色的球员，他已经成为了博卡一线队的中流砥柱，尽管他要到明年2月才满20岁。

不出所料，考虑到他在中场的表现，欧洲豪门对他正虎视眈眈，当他最终离开时，他将成为博卡历史上最昂贵的交易。

他出生在圣弗朗西斯科索拉诺，一个位于大布宜诺斯艾利斯南部地区的小镇，他的足球生涯起步于15公里外的拉努斯。在那里，他遇到了自己的导师罗伯托·马多里，马多里让他进入了独立队的青训体系。

然而，马多里后来在塞内泽（博卡学院）得到了一个职位，这位教练建议阿尔门德拉与他一同前往。

在与博卡一起训练的同时，阿尔门德拉还在当地社区的大都会联赛中效力了一年，代表八月七日社会和体育俱乐部出战。

“像他这样的小球员很少见。”该队教练迭戈·梅里尼奥回忆说：“这是一件不同寻常的事。他有一种特殊的跑步方式，一直坚持到现在。他会慢跑，也不屈膝——这太奇怪了！”

13岁时，他终于进入了博卡青训队，为俱乐部的14岁以下青年队效力。在他的第一个赛季，他就赢得了联赛冠军。他将在下一年的U15队和2017年的U17队上复制了这一成就。

“我们从里克尔梅身上看到了同样的东西，那就是他处理球的方式。”他的U16队教练罗伯托·帕苏奇解释说：“当他在一支有统治力的球队的中场抬起头时，他是了不起的。”

2017年，阿尔门德拉签下了他的第一份职业合同，开始与俱乐部的预备队一起训练。不到一年的时间内，他就被一线队教练吉尔莫·巴罗斯·谢洛托邀请参加季前训练，并且在4月份，他得到了他的第一次成年队首发机会，巧合的是，对手是他的前东家独立队。

那个赛季，他又替补出场了三次，与前博卡中场、现尤文图斯球星罗德里戈·本坦库尔进行比较已是司空见惯。

阿尔门德拉同样擅长坐镇本方禁区或者插入对方禁区，他是现代中场的混合体。他是一个非常强悍的拦截者、擅长盘带、短传和长传，同时还拥有不错的远射能力。

自从他的第一个赛季开始，他就为博卡发挥了关键作用，甚至在2018年伯纳乌对阵河床的那场臭名昭著的南美解放者杯决赛第二回合首发。

他为俱乐部打进的第一个球是在七个月前，他在最后一分钟的头球帮助球队战胜了圣塔菲联。

他的膝伤一直困扰着他，这意味着他并不总是在首发阵容中，但这并没有阻止巴塞罗那、巴黎圣日耳曼、曼城和那不勒斯对这名年轻天才的兴趣。

据够力足球消息，巴萨和瓦伦西亚在2019年1月转会窗口前与博卡进行了初步谈判。

与此同时，在这个夏天，意甲似乎是他最有可能的目的地，博卡主席丹尼尔·安杰利西告诉La Red电台：“我们有几家俱乐部对阿尔门德拉感兴趣，但那不勒斯提出了我们目前为止收到的最具体的建议。我们正在分析报价，但他很可能会离开。”

最终，他没有离开。据估计，他在当前市场上的价值约为2700万欧元（合2300万英镑/ 3000万美元），据称马德里竞技正在考虑提出这样的报价。

从很小的时候起，他就被称为“新里克尔梅”，自从他进入博卡一线队后，人们的期望就一直围绕着他。

他很好地应对了这种压力，在不久的将来，当他最终追随科利迪奥前往欧洲时，他也应该处理好。