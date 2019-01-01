阿勒代斯豪言：我明天就能解决阿森纳的问题

前埃弗顿，西汉姆和英格兰主帅相信他能解决北伦敦的防守问题，但他承认他不太可能接到电话。

前英格兰主帅阿勒代斯表示，如果有机会，他能在“明天”就解决阿森纳的防守问题，但他承认自己“不够时髦”，不适合在北伦敦执教。

这位65岁的老帅在博尔顿、纽卡斯尔、布莱克本、西汉姆、桑德兰、水晶宫和埃弗顿都有丰富的执教英超经验。

他曾一度被委以国际职位，但只执教了一场比赛就被剥夺了这个重要的角色。

阿勒代斯在那段令人遗憾的经历后回到了俱乐部管理层，但自从2018年离开古迪逊公园后就一直失业。

他相信他能在阿森纳扭转乾坤，此前枪手已与埃梅里分道扬镳，并且在过去的12场比赛中只赢了一场。

阿勒代斯在接受采访时表示:“阿森纳现在已经迷失了方向。”

“他们需要团结和联系起来成为一个球队，有人需要进入到更衣室里去。”

“我可以解决阿森纳的后防问题，让他们明天变得更好，这根本就是小菜一碟。”

“我去过的每个地方都是这样——纽卡斯尔、布莱克本、博尔顿、西汉姆、水晶宫和埃弗顿，我都在那里做到过。”

“但你不能做到的是让锋线球员表现得更好，你势必希望自己有高质量的球员在那个位置上，而阿森纳有。”

阿勒代斯在谈到他在阿森纳解决问题的能力时，也承认了他不会被召唤。

当被问及他是否会接受这份工作时，他补充道:“我当然会。我认识的人都会这样！”

“但我永远也进不了他们的候选名单。我在阿森纳还不够时髦。”

“我知道在俱乐部中有关你应该如何踢球的名声，但是现实地说，当你在挣扎的时候，你需要找到球员的能力，让他们发挥出这些能力。”

“我总是很务实，总是选择适合球员的风格。”

“现在没有人会喜欢去阿森纳。这是危机管理，你必须让球员们重新相信自己。这不是关于你作为一个教练是什么样的，而是关于你作为一个人事管理者是什么样的，再次挖掘球员的最佳状态，给他们一些信心。”

虽然承认他不会把执掌阿森纳，阿勒代斯也在质疑安切洛蒂和他们之间的联系——这位曾在尤文图斯、皇马、切尔西和巴黎圣日耳曼的资深教练不太可能会接受这份工作。

阿勒代斯说:“我不太确定安切洛蒂会想要这样的结果。阿尔特塔现在似乎是最有希望回到北伦敦的潜在人选。”

“一个有能力的教练会关注球队的质量，不会把自己的声誉和职业生涯置于如此危险的境地。”