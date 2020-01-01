阿勒代斯：瓜迪奥拉已经准备好尤文图斯的挑战

阿勒代斯支持西班牙人前往意大利，并证明他可以在一个更强调防守的联赛中做些什么。

据前英格兰主帅阿勒代斯透露，曼城主帅瓜迪奥拉已经准备好了下赛季随尤文图斯征战意甲。

尽管瓜迪奥拉目前与曼城的合同还有一个赛季，但自从曼城被禁止在2022年之前参加欧洲冠军联赛后，他在曼彻斯特的未来就充满了疑问。

西班牙人一直把欧冠放在首位，现在有传闻说瓜迪奥拉很有可能会转会到意大利豪门尤文图斯。

其他球队

阿勒代斯相信转会是有可能的，他强调瓜迪奥拉决心在许多国家证明他的执教价值，这使转会成为一个合适的选择。

“我是这样认为的。如果你看看佩普（瓜迪奥拉），我们都很惊讶他离开了巴塞罗那。”阿勒代斯通过《镜报》说。

“他是巴塞罗那人，土生土长的，他在幕后与年轻人一起度过了踢球和教练的日子，然后是最高的职位，然后他赢得了欧洲冠军联赛、西甲冠军，然后他说：‘太棒了！我要休息一年。’”

“他认为德国是下一个冒险之地，佩普让人印象深刻的地方是他会说德语。那一年他离开了，他自学了如何说德语，所以当他第一次去的时候，他知道如何交流，这是非常重要的，如果你出国的话。”

“然后他在那里度过了三个赛季，来到了曼城。他在曼城度过了一些美好的时光，意大利是另一个挑战。所以他看起来有点像，‘我需要去意大利挑战自己，向他们展示我在那个国家能做什么’。”

“这在足球方面是巨大的，就像在德国、英格兰和西班牙一样，所以对他的挑战有点像穆里尼奥所做的。”

“葡萄牙，切尔西，米兰，马德里，现在若泽回到了他最希望去的地方，英超联赛。”

“失去瓜迪奥拉是令人难过的，因为他在英超的日子里为英超带来了太多东西，我们都为他感到高兴。”

阿勒代斯在本周早些时候还表示，瓜迪奥拉强调自由流动的足球，有可能对意甲产生根本性的影响。

阿勒代斯告诉talkSPORT：“意大利足球的风格非常消极，防守意识很强，而且一直如此。”

“1-0取胜对他们来说已经足够了。他（瓜迪奥拉）将完全改变这一切。他会把自己的足球风格植入。

“他将改变尤文的打法，使之更适合他的常规传控比赛。”

毛里齐奥·萨里去年才被任命为尤文图斯的主教练，但是随着俱乐部不再像以往那样统治意甲，人们很快就对这位意大利教练产生了疑问。