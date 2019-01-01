阿勒代斯担心拉什福德损耗：踢到30岁就偷笑了

山姆·阿勒代斯担心对这位21岁球员的要求会让他难以享受漫长的职业生涯。

前英格兰主帅山姆·阿勒代斯表示，马库斯·拉什福德将会发现自己“很难坚持到30岁”，因为这位曼联球星正面临着体力消耗的严重威胁。

21岁的拉什福德已经成为俱乐部一线队的主力球员，同时也被认为是索斯盖特的国家队中的最重要的球员之一。

索尔斯克亚在最近几周帮助拉斯福德在中锋位置上展现出了他最好的表现。

预计在接下来的赛季里拉什福德还会展示更多的个人能力，但是阿勒代斯相信对这名球员的要求可能会导致他提前退役。

“可能很难达到30岁。”这位前英格兰和埃弗顿主帅告诉记者。

“因为种种要求，身体上和精神上，他都会感到疲劳。他一年只有三个星期的假期。就是这个情况。”

“他会在世界各地踢球，因为现在没有预选赛了，他们会直接去参加这些比赛。”

“他将在夏天为国家效力，然后只有不到三周的假期。”

“我想，当你看到他的磨损……到25岁的时候，他就会开始挑剔了。即使他没有受到任何大的伤痛，膝盖、脚踝或者臀部，但如果继续职业生涯的话他的背部会有一点问题。”

“他们不会阻止他踢球，但我想在以后的生活中，这会让他的职业生涯比以往更早地结束。”

“但如果你看看现在的英超联赛，我认为现在30岁以上的球员比以往任何时候都少。”

拉斯福德在他为曼联出场的150次比赛中获得首发和进球，帮助红魔在周六的联赛上2:1战胜了布莱顿。

他希望能在周五足总杯对阵阿森纳的比赛中再次入选首发，尽管自挪威人被任命为临时主教练以来，卢卡库只在一场比赛中获得首发。