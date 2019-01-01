阿勒代斯：如果我叫阿勒代西奥 我能执教曼联

根据大山姆的逻辑，他在老特拉福德唯一的障碍就是他没有一个听起来像外国人的姓氏。

山姆·阿勒代斯表示，如果他有一个像“阿勒代西奥”这样的外国名字，他就可以执教曼联。

当阿勒代斯还是西汉姆的主教练时，他曾被对手球迷嘲笑说：“我永远不会去前四名的俱乐部，因为我不叫‘阿勒代西’，只是阿勒代斯。”

现在，他在TalkSPORT节目“阿兰·布拉齐尔体育早餐”上露面时，更是加倍强调了这一说法。

由于肖恩·戴奇在伯恩利的出色表现，阿勒代斯曾支持戴奇执教英超顶级球队。有人告诉大山姆，他的英格兰同胞可能必须赢得奖杯，然后才会有一家大俱乐部来找他。阿勒代斯不为所动，回应说：“肖恩·戴奇把伯恩利从默默无闻带到了欧洲。

“要想在欧洲获得一席之地，并保持稳定的比赛水平，要比赢得一枚奖牌难得多。在欧洲，你要打六、七场比赛，才能进入杯赛决赛。”

“我不明白其中的逻辑，这根本就不是逻辑。你不可能在一家小俱乐部工作，然后期望通过赢得奖杯来得到一份更大的工作……这完全是无稽之谈。”

尽管如此，但阿勒代斯给那些在英国寻找最令人垂涎工作的主帅们的建议就更值得怀疑了。

他说：“如果你是英国人，获得英超联赛工作的最好方法就是把你的名字改成外国名字。”

“我一直说，如果我是阿勒代西奥，我就能执教曼联。”

考虑到阿勒代斯执教生涯的绝大多数时间里，英国人亚历克斯·弗格森爵士都是曼联的主教练，他的说法往好了说也值得怀疑。

虽然阿勒代斯在博尔顿、布莱克本、桑德兰和水晶宫都有过相当成功的经历，但他从来没有赢得过一座重要的奖杯。

当被问及莱斯特主帅布伦丹·罗杰斯在凯尔特人的辉煌战绩时，阿勒代斯做出了另一个可能会引起争议的评论。

“我们去凯尔特人都能赢得奖杯。”他说：“嗯，我想很快就会轮到流浪者队了。按照杰拉德的方式，他们将再次开始赢得奖杯…球迷们希望你在那里赢得奖杯，如果你不这样做，你就会被炒鱿鱼。”