阿利森：菲尔米诺是利物浦最重要的球员之一

这位南美前锋在与热刺的比赛中再次证明了自己的实力，克洛普的球队打破了更多的纪录。

阿利森承认，利物浦有“很多”的王牌球员，但是罗伯托·菲尔米诺可能是其中最重要的一个。

这位巴西国家队前锋经历了一个多事的2019- 2020赛季。当谈到进攻三区的效率时，人们对这位28岁球员的表现提出了很多问题。

然而，他不仅仅是一个射手。尤尔根·克洛普在安菲尔德的这段时间里已经认识到了这一点，并确保巴西 人仍然是他计划的关键部分。

这种思路现在又一次得到了回报，菲尔米诺在世俱杯连续两场比赛打进制胜球，随后在对阵莱斯特城的比赛中梅开二度，在对阵托特纳姆热刺的比赛中打进了关键的一球。

阿利森在看到他的同胞在对热刺的比赛中打进全场唯一进球后告诉利物浦官网：“博比（菲尔米诺）是我们队中最重要的球员之一，而我们有很多。”

“我认为每个人都是重要的，但博比不仅在我们需要他的时候得分，他让全队发挥，他能回撤进攻。”

“这是一件好事，这是他喜欢做的事，他喜欢帮助球队，我很高兴他进球了，因为一名前锋需要进球来保持自信，他在帮助我们进球。”

菲尔米诺的进球使利物浦在本赛季21场英超联赛中取得了第20场胜利，红军现在正享受着欧洲五大联赛最好的开局。

“我们不太在意破纪录，但破纪录是件好事。”阿利森说。

“我们只是想继续前进，继续比赛，继续尽我们最大的努力让球迷开心，让我们的家人自豪，让我们的老板自豪，因为我们每天都很努力，为了在比赛日来到这里赢得比赛。”

“所以，我们尽我们所能让这一切发生，我们真的很高兴得到三分和一场零封。”

利物浦已经在积分榜上以14分的优势领先，30年来的首个联赛冠军似乎触手可及，但阿利森坚持认为安菲尔德没有人忘乎所以。

他补充道：“正如我之前所说的，我们不关注纪录，我们不关注积分。我们努力保持专注于下一场比赛，在球场上做到最好。”

“我们庆祝这次胜利，然后休息几天，和家人团聚。但是当我们回到训练的时候，我们需要真正的专注于下一场比赛，这对我们来说是一场重要的比赛，对我们来说是一场争夺冠军的比赛。”

“到目前为止，我们做得非常好，正如主教练经常说的，我们是迄今为止最好的，我们只需要继续前进，继续推动，尽我们最大的努力。”

利物浦的下一场比赛将是主场迎战劲敌曼联。