阿利森：榜首之战将是英超夺冠途中的重要时刻

巴西门将承认了红军的客场之旅的重要性，一座独一无二的奖杯已经出现在视线内。

克洛普的球队正在追逐英超联赛的荣誉，利物浦在节礼日与莱斯特的比赛将会是一个“决定性的时刻”。

周六在卡塔尔赢得世俱杯后，红军将在周四的国内比赛中向另一座奖杯迈进一步。

克洛普的球队目前在英超积分榜上遥遥领先莱斯特城10分，他们还比对手少打了一场比赛。

周六，狐狸队以1 - 3输给了曼城队，未能在与利物浦的竞争中紧跟后者的步伐，而卫冕冠军现在落后第三名11分。

莱斯特将有机会在皇权球场主场迎战默西塞德郡的球队，他们本赛季还没有在主场输掉过比赛。

迄今为止，利物浦已经赢得了17场比赛中的16场，并且保持34场比赛不败，许多球迷和专家都认为他们可以结束等待了30年的联赛冠军之梦。

阿利森敦促红军保持对蓝狐的比赛的专注，以充分利用在英超积分榜上扩大领先优势的大好机会。

“对于我们来说，英超联赛将迎来一个重要的决定性时刻，你需要专注于这个时刻，”这位利物浦门将告诉ESPN。“你不能从长远考虑。”

“你只需要寻找你面前的东西，不要错过现在，不要错过你拥有的机会。如果你想赢得英超联赛，你需要努力赢得每一场比赛，我认为对阵莱斯特的比赛也是这样。”

“他们有一支伟大的球队。他们现在状态很好，我们只需要在球场上尽最大的努力去击败他们。”

当被问及俱乐部的支持者是否愿意看到利物浦比上赛季的第二名有更好的表现时，阿利森回答说:“当然。我想所有的球员，所有在俱乐部工作的人都在听，因为这对球迷来说意义重大。”

“这对我们来说意义重大。我们知道赢得英超冠军有多难。”

“上个赛季我们只落后了一分，是的，我们会尽我们最大的努力去做到这一点。”

在他们与蓝狐的比赛之后，克洛普将开始为12月29日狼队的挑战做准备。

然后利物浦计划在四天后的主场迎战谢菲尔德联队，然后在1月5日足总杯第三轮对阵默西塞德德比对手埃弗顿。