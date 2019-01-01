阿利森：利物浦的辉煌历史是选择他们的部分原因

这位巴西门将今年夏天从罗马转会到英超联赛的领头羊球队，最终选择了他们而不是这家伦敦俱乐部。

阿利森透露，利物浦的辉煌历史在他决定加盟红军而非切尔西的过程中起到了一定的作用。

巴西人在去年夏天以6500万英镑（7300万欧元/8500万美元）从罗马转会加盟红军的举动使他成为了世界上最昂贵的门将。

阿利森“最贵门将”的抬头持续了不到一个月后，切尔西豪掷7200万英镑（8000万欧元/9200万美元）将世界上最贵的门将，毕尔巴鄂竞技的凯帕带到了斯坦福桥。

蓝军曾希望阿利森能加盟并取代当时已经很快就要加盟皇家马德里的库尔图瓦，但是这位巴西球星拒绝了伦敦球队的邀请。

在接受《442》采访时，阿利森解释了他选择安菲尔德而不是斯坦福桥的原因。

“我选择利物浦的原因和我第一次离开巴西去罗马的原因是一样的——我认为这将是我职业生涯中最好的一次转会。”这位26岁的球员说到。

“切尔西更换了他们的主教练，但没有取得欧冠的资格。”

除了利物浦有资格参加欧洲顶级俱乐部的竞争和他们的管理连续性之外，阿利森还强调了红军作为欧洲历史上最光荣的球队之一的崇高地位。

红军在历史上已经赢得了五次欧洲冠军，而切尔西只有一次。他们还拥有18个英超联赛冠军，切尔西只有6个。

“我也一直很欣赏利物浦的历史。”阿利森继续说道。

“这是一家拥有5个欧冠奖杯的俱乐部。我真的想成为那段历史的一部分。”

“我在效力罗马的时候差一点就能赢下来了，现在我正在为利物浦进我的全力。”

“如果不为梦想而奋斗，人生还有什么意义呢？我梦想赢得欧冠冠军。”

利物浦在英超联赛积分榜上领先曼城4分，并将在下个月开始的欧冠16强中对阵拜仁慕尼黑。

克洛普的球队周一被淘汰出了足总杯，主力被轮换之后的他们1:3输给了狼队，他们将在周六对阵布莱顿的重返英超赛场，并希望扩大在积分榜上的领先优势。