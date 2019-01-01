阿利森：内马尔可以在任何球队成为世界最佳

这位巴西前锋曾迫切想要在夏天离开巴黎圣日耳曼，因为他希望自己能回到金球奖的争夺之中。

据他的巴西队友阿利森说，内马尔并不一定要离开巴黎圣日耳曼才能实现他成为世界最佳球员的目标。

这名前锋在转会窗口期间曾被认为有可能回到巴塞罗那，但最终未能成行。

内马尔仍然留在了法国首都，自从脚伤恢复后，他在法甲的5场比赛中打进了4球。

这位27岁的球员并没有进入2018年金球奖的前十名，但是当被问及内马尔加盟巴塞罗那后是否会成为世界上最好的球员时，阿利森回答所：“我认为内马尔可以在任何一支球队里成为世界上最好的球员。”

“内马尔是一名高水平球员，他在世界上任何一支球队都是不可或缺的。如果他回巴塞罗那或者不回……我祝他好运，无论他在哪里，都能像往常一样充满欢乐和活力。”

据报道，五次金球奖得主莱梅西曾希望巴萨签下内马尔，但他本月告诉《RAC1》杂志，他对自己的前队友没有加盟皇马感到惊讶，因为很明显他想离开巴黎圣日耳曼。

上个赛季，梅西和阿利森在欧冠联赛中连续两个赛季相遇，前罗马门将在第二回合的比赛中以惊人的表现问鼎冠军。

这位阿根廷队长在第一回合中两次进球，似乎在利物浦面前设置了一座高山，但他们在安菲尔德以4-0逆转了总比分，并在决赛中击败了同是英超对手热刺队，赢得了欧冠联赛冠军。

在今年的美洲杯半决赛中，巴西2-0击败阿根廷，随后在主场战胜秘鲁，捧起美洲杯的奖杯。

“事实是，梅西在巴塞罗那的第一回合踢得很好，进了两个球，但在第二回合的一些重要时刻，我设法阻止了他。”阿利森补充说。

“梅西是足球史上最好的球员之一，但我想的不只是和他决斗。巴塞罗那和阿根廷都是非常优秀的球队，都有高质量的球员。”

“幸运的是，在过去的三场比赛中我都战胜了他，但是我们的优势在于全队上下一心：无论是罗马，利物浦还是巴西。”