阿利松仍将缺席欧冠 战曼联将满血复活

红军主帅克洛普明确表示，巴西国脚不会在对阵萨尔茨堡的欧冠比赛中出场。

阿利松在新赛季第一轮与诺维奇的比赛中即出现小腿肌肉撕裂的严重伤情。虽然球员目前已经恢复单独训练，但红军仍然愿意继续保持耐心，以避免对巴西国门造成二次伤害。

周中，红军将在主场迎来与萨尔茨堡的欧冠小组赛。赛前新闻发布会上，主帅克洛普说道：“一方面是阿利松的想法，另一方面也要看医疗部门（给出的建议）。他们都比较谨慎。我们必须再看情况。他看起来很棒，但那毕竟是一次重伤，我们不希望冒任何风险。”

“他还没有和球队合练，我们必须要看看（周六）与莱斯特的比赛。（10月20日）对阵曼联的比赛，那时候他应该就100%康复了，但我们还是要看具体情况。”

结束欧冠比赛后，克洛普的球队要在周六继续国内赛场的征途，与目前状态正红的莱斯特城一战。在此之后，联赛将受国家队比赛日影响而暂停一周，这样阿利松还有两周时间找到重返赛场的感觉。

除了阿利松之外，中后卫马蒂普可能也无法出战萨尔茨堡，他在1-0击败谢菲联的比赛中受到撞击。

早些时候克洛普接受利物浦官网采访时曾表示：“很明显，马蒂普受到了谢菲的轻微冲撞，我们还要看看具体是什么情况。”

欧冠冠军的卫冕之路开局并不顺利。上个月的首轮小组赛中，红军0-2败走那不勒斯。所以他们必然会期待从萨尔茨堡这里获得一场胜利。