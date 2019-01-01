阿兹皮利奎塔呼吁重整VAR使用规定：要正确使用

切尔西队长被周六对沃特福德得到点球的判罚惊呆了。

阿兹皮里奎塔表示，英超对VAR的使用是“难以理解的”，因为这个系统又在这个周末中出现在新闻头条上。

在利物浦对阵阿斯顿维拉的比赛中，罗伯特·菲尔米诺的腋窝被判轻微越位，沃特福德在周六晚上对阵切尔西的比赛中得到了一个极具争议的点球，若日尼奥被判对杰拉德·德洛弗犯规，后者踢进了点球。

这一显然是为了帮助消除有争议的裁判决定而引入的系统再次在周日引起了争议，孙兴慜因对埃弗顿队的戈梅斯的犯规而被罚下。这名中场球员还与托特纳姆的奥里耶相撞，并因严重受伤被担架抬下场，但许多人认为VAR不该将黄牌升级为红牌。

“我们有很多关于VAR的会议，”阿兹皮利奎塔说。“球场上有一个供裁判查看的屏幕，看看他为什么不吹哨罚点球。”

“我们没有以正确的方式使用这个系统，去帮助裁判做出正确的决定。他们是人，和球员一样。”

“我们会犯错，但为什么不以正确的方式使用整个系统呢？这是我在这个例子和其他例子中的重要观点。它可以帮上忙”。

视频证据对比赛之外的主观判断作用不大，围绕着“明显而明显的”错误、新的手球规则的适用性、以及已得到充分证明的摄像机帧率方面的缺陷(这些缺陷导致真正准确的越位判罚不可能发生)展开了辩论。

本赛季阿兹皮里奎埃塔也吃过VAR的奎，他在对阵利物浦的比赛中攻入一球，但最终被判无效。

尽管如此，他说他很乐意提供帮助，以确保该系统被有效地使用，他也赞同那些呼吁现场裁判做出最终决定的人的观点。

“有时候很难理解，”他补充道。“当我的进球在10秒后被VAR判定无效的时候，我感到非常失望。”

“但当我们不得不说VAR必须帮助裁判时，这是一个明显的错误，应该是直接的。与其让他站在球场中间，为什么他不可以去边线看他需要看的重放，因为这是一个重大的决定，多花一分钟来做出正确的决定是值得的。”

“我们开过许多次会，有时候我很乐意在他们需要的时候帮忙。我最失望的是，我们没有以正确的方式使用整个系统，而我们本可以用同样多的时间来做这件事。”