阿兰-史密斯：阿尔特塔现在应该成为枪手主帅

这位枪手名宿相信，如果阿森纳再次错过充满野心的年轻主帅，他们将在未来感到后悔。

米克尔-阿尔特塔目前正作为瓜迪奥拉的助教服务于曼城。当执教枪手22年的温格在去年选择告别时，他也曾被认为是酋长球场新帅的热门人选。

可惜北伦敦球队最终没有选择启用名宿，而是任命了前大巴黎主帅埃梅里。

但西班牙人没能给酋长球场带来想象当中的复兴，反而使球队在本赛季跌落到积分榜中游。在欧联杯中惨遭法兰克福逆转后，忍无可忍的俱乐部高层终于做出了换帅的决定，助教永贝里暂时出任临时主帅。

阿兰-史密斯希望球队在选择新帅时更看中创新而非经验，故而阿尔特塔理应进入考虑范围。

他告诉《标准晚报》：“一位机智的，有野心的，有创新意思，并且年轻的主帅，在我看来，应该在当下得到任命。”

“会有很多名字出现在备选名单。阿莱格里，维埃拉，罗杰斯，安切洛蒂，贝尼特斯甚至波切蒂诺。这些人当中，我认为罗杰斯和波切蒂诺都很引人注目。”

“但如果阿森纳希望大胆一些，如果他们想来一个大胆的任命通告，那么我会推荐阿尔特塔，这名瓜迪奥拉在曼城的团队中充满天赋的助教。”

“我知道管理和执教是两个不同的世界。但据我所知，阿尔特塔满足成为顶级主帅的所有要求。”

“如果酋长球场没能完成这一任命，那么其他球队也会任命阿尔特塔。那么阿森纳就又犯了一次错，这可就令人难受了。”

“我听说，阿森纳前CEO加齐迪斯在失去勇气并最终选择埃梅里之前，曾非常接近签下阿尔特塔作为温格的继任者。实际上这也能理解。阿尔特塔代表了加齐迪斯不愿意参与的一场赌博。”

“但现在是时候了，他们已经失去过一次机会了，就像山姆-库克唱的那样。是的，改变是不可避免的，但改变就会是正确的吗？”

目前枪手的临时主帅永贝里并没能给球队带来好运，他们在与诺维奇和布莱顿的两场比赛中仅仅拿到1分。

当地时间下周一，枪手还将与西汉姆展开一场伦敦德比的较量。这场比赛或许能够决定新帅到底何时会降临酋长球场。