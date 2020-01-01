阿兰·希勒：赛季还未结束 颁给利物浦冠军奖杯不公平

这次英超的进球纪录保持者坚决表示，如果本赛季的英超无法完成，那就不应该有冠军或降级。

尽管利物浦在英超联赛中以25分的优势遥遥领先，但前纽卡斯尔联前锋阿兰·希勒认为，由于这个赛季还没有结束，直接宣布利物浦夺冠是不公平的。

因新型冠状病毒疫情的影响，包括英超在内的诸多联赛都已停摆，尽管官方宣布将在4月3日恢复比赛，但人们依旧对欧洲各大联赛究竟何时才能真正恢复抱有疑问。

在这种不确定性因素的影响下，西汉姆联副主席布雷迪近日宣称，最公平的做法是宣布本赛季的英超成绩全部无效。

其他球队

虽然阿兰·希勒承认这样的判罚对克洛普的球队来说是“令人难以置信的残酷”，但他也强调了红军目前还没有积累到足够夺冠积分的事实。

“假如这个赛季不能完成的话，这将是一个巨大的假设，那么就不应该产生赢家过输家。”阿兰·希勒在《太阳报》上的专栏写道。

“对一些俱乐部来说，这确实是残酷而可怕的，但这就是唯一的结果。如果你不能完成本赛季，你就不能去颁发冠军奖杯或者考虑让任何俱乐部降级。”

“尤其是对利物浦来说，这非常残酷。但我看不出来把冠军头衔授予他们有什么公平可言——尽管很明显没有球队能够在积分榜上追上他们。利物浦只需要6分就能够结束这场冠军争夺战，但遗憾的是，目前他们还没有拿到这6分，因此如果无法结束这个赛季，就必须宣布此前的比赛成绩是无效的。”

“如果这个赛季是在他们拿到这6个积分后再停赛的话，那将会是非常不同的。但他们并没有，不管情况有多么糟糕，成绩无效就是唯一的选择。”

另一方面，利物浦传奇肯尼·达格利什认为这个赛季不能“毫无意义”，他敦促英超联赛应该去探索每一种选择来完成这个赛季。

“任何一位心中想着足球的人都会觉得成绩无效是完全不正常的，在联赛还剩9轮的情况下，利物浦在此前的29场联赛中都表现得很出色，并以25分的优势领先着曼城，做出这样的决定而让利物浦失去夺冠机会，这真的是最明智的选择吗？”达格利什在《星期日邮报》的专栏中写道。

“我的第一想法是，我们必须踢完接下来的比赛，如果这意味着我们需要在5月或者6月的三四周时间内，每隔一天就踢一场，那就这么干吧。”

“我知道，这距离理想状态很远，但每家俱乐部的遭遇都是一样的，所以这将是一个公平的竞争环境。我们决不能让2019-2020赛季无效。”

如果联赛不停摆，利物浦本赛季还有9场联赛要踢，他们的下一场比赛将会是4月6日对阵卫冕冠军曼城。