阿兰·希勒：我确实曾接近加盟曼联

这位传奇前锋透露了他当时是多么的接近成为红魔的一员，当他最终选择纽卡后，弗格森再也没有联系过他。

英格兰传奇前锋阿兰·希勒透露了自己在1996年曾非常接近加盟曼联，尽管他最终选择了纽卡斯尔联。

这位前锋之所以选择加盟了自己的家乡俱乐部，是因为纽卡斯尔联时任主帅凯文·基冈对他进行了坚持不懈的追求，最终“喜鹊”选择打破当时的世界转会费记录，豪掷1500万英镑阻止了他前往老特拉福德。

红魔想要签下希勒并不是什么秘密，在接受BBC采访时，英超历史最佳射手揭露了自己当时是有多么地接近签约曼联，以及最终他选择了纽卡斯尔联之后，弗格森爵士的反应。

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“我在同一天与凯文·基冈和弗格森爵士坐下来进行了交流，我早上与基冈见了面，谈话进行得非常非常顺利。”

“紧接着，曼联的工作人员也进来了，弗格森问我的第一个问题就是，我是第一个还是第二个见到你的人？我告诉他，我早上和基恩见了面，并明确表示我不会告诉他我和基恩之间的谈话。他告诉我，他原本想要第一个见我，但现在他觉得我基本上与曼联无缘了。”

“但我认为那次会谈实际上进行得非常顺利。他说的话给我留下了深刻的印象。”

“我必须去做一个决定。甚至有一次，我亲自去了曼联。但后来，当我坐下来的时候，接到了凯文的电话，他要求一两天后再见我一面。我当时就想:你知道吗，我要回到纽卡斯尔，这是我一直支持并希望为之效力的俱乐部。”

“我想:我得给弗格森打个电话。然后我给他打了电话，但没有人接。我想我是不是应该留个口信。之后，我又给他打了电话，但还是没有人接。我第三次选择了给他留言，毫无意外，我再也没有接到他的电话！”

“我不后悔，即使放到现在，我还会这么做的。”

同时，他透露了自己提了一个“厚脸皮”的要求，被苏格兰人拒绝了。

“我问他我能不能担任曼联的第一点球手。他对我的回答是，埃里克会是第一点球手。他用那双钢铁般的眼睛看着我，好像在告诉我，他不会告诉埃里克·坎通纳说我要抢走主罚点球的权力。”

希勒后来成为了家乡俱乐部的英雄人物，在303场比赛进了148个球。