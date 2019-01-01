阿什利·科尔：蓝军教练最爱斯科拉里 阿布炒穆帅做得真棒

阿什利·科尔认为斯科拉里和安切洛蒂是他效力切尔西时期最喜欢的教练，而不是穆里尼奥。

阿什利·科尔在2006年到2014年间效力于切尔西，在那段时间里有8位不同的主教练。科尔在穆里尼奥的执教下度过了三个赛季，但穆里尼奥并不是他最喜欢的教练。

科尔告诉天空体育:“我很喜欢斯科拉里和安切洛蒂，他们可能是我最喜欢的两个。我认为斯科拉里(是我最喜欢的)，他来的时候我还没有像刚来切尔西时那样踢得好——我不是阿森纳时期的阿什利科尔。”

“他的到来给我带来了新的生机，就像为巴西队踢球一样。”他让我和杰米·卡拉格这样的球员一样上上下下，队中另一侧还有博辛瓦。”

“我们没有限制，我们可以去我们想去的地方，左后卫和右后卫可以同时出动。我们踢得很好，但到了12月就不行了，他被解雇了。”

斯科拉里在执教蓝军7个月后，于次年2月被解雇，当时蓝军排名第四。

这位德比郡的后卫也相信，如果现在的切尔西想要成功，他们需要他们的王牌埃登·阿扎尔保持最佳状态。

科尔说:“他（在我的队友中）能排前三或者前四。当他在周六下午上场的时候，他是令人震惊的。他是他们的重要球员，你需要他保持开足马力。”

卡拉格认为切尔西主教练萨里承受着压力，但是科尔不同意。

科尔表示:“我不认为他（萨里）有压力。他试图将自己的哲学融入其中。我在意大利看过萨里带的球，他们踢的足球太棒了。”

“现在情况不同了，但我认为这归结于信心。他们有信心从后场控球。一些切尔西球员必须尽快适应。”

当科尔被问及他对切尔西经常更换主教练的看法时，他坚称这一切都是为了胜利。

他说:“你是来赢的。我们带走了可能是史上最伟大的教练之一(穆里尼奥)，在我来到切尔西两年后，他就被解雇了。我认为主席阿布拉莫维奇是非凡的。”