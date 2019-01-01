阿什利·科尔：离开阿森纳“很傻很天真” 但我不后悔

阿什利·科尔罕见地回顾了他离开阿森纳的内幕，并承认他当时“天真而愚蠢”。

阿什利·科尔曾在他的自传中写道，当他得知阿森纳只愿意给他支付55000万镑的周薪时，他几乎把车撞了。

在2006年出版的《我的防守》中，他说:“当我听到乔纳森·巴内特重复55000镑这个数目时，我几乎把车开离马路。他(阿森纳主管大卫·邓恩)在逗我吧，乔纳森!”

“我在电话里大喊。我被激怒了。我气得发抖。我不敢相信我所听到的。”

科尔在13年前离开切尔西后受到了强烈的反对，但是他在周一晚上对自己的离开坦诚布公。

“我当时的表现有点固执。也许我当时应该多和几个人坐下来，冷静地面对这一切。”

“当时我有点冲动，没有意识到自己在做什么，但我并不后悔。现在回想起来，我觉得这也许是命中注定的。”

对于被阿森纳球迷戏称为现金利（Cashley）的辱骂，他补充道:“仍然在痛。”

“这伤害了我，因为这不仅仅是我的错。我不是无缘无故离开的。我没有去找温格说‘今天我想离开’——还有更多的因素。”

“足球就是这样，我看到很多其他球员也是这样。这就是生活。”

“我继续前进，他们也继续前进，但我有时确实感到有点难过，因为那是我的俱乐部，我从9岁起就在那里踢球。有时候，球迷们的这种不满情绪仍然难以忍受。”