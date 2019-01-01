阿什利·杨：球迷很棒 我们必须拿出表现补偿他们

阿什利·杨表示，曼联在德比大战曼城的比赛中不会缺少动力。

阿什利·杨承诺曼联将在本周做出回应，他们将努力削弱曼城夺得英超冠军的希望。

曼联在周日0 - 4惨败埃弗顿的比赛中打出了本赛季最差的表现，索尔斯克亚的球队在过去的8场比赛中输掉了6场。

曼联还有四场联赛，他们距离前四名只差两分，但是周三在老特拉福德的比赛给了曼联一个打击同城对手曼城的机会，同时也提高了他们争夺欧冠资格的希望。

索尔斯克亚和门将大卫·德赫亚为在古迪逊公园球场的糟糕表现向曼联球迷道歉。这是他们在所有比赛中连续第五场失利。杨也表示了歉意，他发誓要在对曼城的比赛中做出补偿。

“我们必须向球迷道歉，周三的曼彻斯特德比将会是一场艰难的比赛，”杨告诉曼联电视台：“我们知道这将是多么重要。如果你不能为曼彻斯特德比做好准备，那就有问题了。我有信心我们会为周三做好准备。今天(星期天)是令人失望的一天，但是我们必须尽快振作起来，这个星期再来一次。”

曼联将在下周日主场迎战切尔西，这是他们本赛季最后两场比赛，对手是英超联赛垫底的三支球队，客场挑战已经降级的哈德斯菲尔德城，最后一天主场迎战索尔斯克亚的老东家加的夫城。

“这是四场比赛，这是四场必胜的比赛，”杨补充道：“如果你在10月份的时候说我们会在这个位置上，我们会接受的，但是像曼联这样的俱乐部，我们应该把目光放在更长远的位置上。我们还有四场比赛，我们还有四场胜利可以争取。这将是困难的，但我相信我们能做到。我们0-4落后，而(球迷们)还在唱歌。他们太棒了，我们必须在周三拿出好表现。”