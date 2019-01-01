阿什利·杨：做到不失球很棒 每个后卫都有信心

曼联队长阿什利·杨相信索尔斯克亚的球队已经非常凝聚状态。

曼联在经历三轮不胜后在周六下午击败了之前不败的莱斯特城，重新回到了胜利的道路上。

拉什福德的点球足以让索尔斯克亚的球队1-0获胜，杨相信在一些不幸的赛果之后，一切都会好起来的。

“我认为我们已经非常接近了。”他说：“在对南安普顿的比赛后，人们说了很多，但是，说实话，我认为他们只有两次机会，其中一次他们就进球了。我们表现还不错。我不认为这是一个糟糕的表现。我们必须团结起来，不断取得进球，我认为今天的比赛可能会有所不同。如果我们在进了第一个球之后又进了第二个球，那情况就完全不同了。但我们必须展现出韧性、勇气和不失球的决心，今天我们做到了。”

杨很高兴在一场艰难的比赛中拿下三分，这也是曼联在近16场联赛中第二次零失球。

“当你作为一名后卫踢球的时候，你想保持一场零失球，并希望那些前场的球员能够进球。”杨在接受BBC广播5台现场采访时表示：“有些日子你不会踢得很好，但你会赢得比赛。有时候你会踢得很好，但却不能赢得比赛。这将是一个平衡，我们只想做正确的事情，继续用我们这个赛季的方式来努力。”

杨的新队友哈利·马奎尔在对阵老东家的比赛中表现出色。杨对此表示：“你知道，我想教练说过他，他（索尔斯克亚）不停地说他是一个真正的领导者，他也能打得很好。我们使用的踢法经常需要中卫出球，每个人都对他有信心。每个人都对林德洛夫、琼斯和罗霍有信心——所有的后卫，所有的中后卫都能在那里完成任务。今天他再次展示了他（马奎尔）是一个怎样的人，我认为作为一个后卫我们踢了一场很好的比赛。我们的主要目标是拿到三分，我们做到了。”