阿什利·扬表达留队意愿：我想继续为国米效力

这名前英格兰国脚将在这个夏天成为自由球员，但是他希望能在蓝黑军团的名单上多呆一年。

阿什利·扬表达了自己想在这个夏天过后继续留在国米的愿望，同时他也承认自己已经爱上了意大利。

阿什利·扬在一月份出人意料地以128万英镑的价格从曼联转会到了梅阿查球场，与意甲巨人签订了一份为期6个月的短期合同。

这位34岁的球员在老特拉福德度过了自己职业生涯的前8年半，但在索尔斯克亚的带领下，红魔的排名并没有达到他的预期，于是他选择了前往另一个联赛接受新的挑战。

其他球队

这位经验丰富的边后卫已经为国际米兰出场了6次，帮助球队在意甲、意大利杯以及欧联杯上高歌猛进。

扬在国际米兰拥有了一个光明的开始，但是新型冠状病毒疫情的爆发让他暂时停止了前进脚步，现在，所有人都不知道2019- 2020赛季何时才能恢复。

由于意甲等联赛均进入了无限期停摆阶段，这使得扬的未来充满了不确定性，尽管国米可以选择再留下这名经验丰富后卫一年。

当被问及他是否愿意至少再为国米效力一个赛季时，这位前曼联球星告诉意大利《晚邮报》：“我当然愿意。我爱意大利，我爱米兰城，我爱这里球迷的温暖。”

“我想留下来与球队一起赢得胜利。我正在学习意大利语，这里的人非常热情。当他们在说话时，实际上是在尖叫。”

扬接着解释了国米主帅孔蒂是如何说服自己加入俱乐部的，他说意大利人是一个“天生的赢家”，有着强大的心理。

“当孔蒂打电话给我时，我立刻感受到他的激情，他把它传递给了我。这是一个很好的机会，我告诉他，我要去那里，我想成为国米伟大事业的一部分。’”

“他一刻也没有停下来，看到他这样对待球员，可以说是一种鼓舞。他拥有一种必胜的心态，他是天生的赢家和斗士。”

国际米兰在安联球场的一场空场比赛中2-0输给了尤文图斯，这使得他们在意甲联赛中落后了卫冕冠军1个积分。

孔蒂的球队在梅阿查被斑马军团击败了，但阿什利·扬并不希望做出任何过早的评价。

“我们会在赛季结束时再进行计算，那才是真正分出胜负的时候。不过，我们每个人都可以超越自己，无论是在积极的还是消极的方面。尤文图斯在这些方面，当然比我们拥有更多的经验。”