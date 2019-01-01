阻止利物浦夺冠难上加难 曼城优势丢尽仍愿接受挑战

蓝月亮1-2负于纽卡斯尔令卫冕冠军与领头羊的分差进一步拉大，这也让曼城主帅感到了一丝失望。

尽管在第1分钟，曼城就迅速取得破门，但喜鹊凭借隆东的进球扳平比分，并在最后阶段2-1完成逆转取胜。

虽然这只是本赛季曼城吃到的第4场败仗，但其中3场失利都是在过去7场比赛中发生的，这也让他们丢掉了领头羊的优势，并且与登顶后的利物浦分差逐渐拉大。

在多赛一轮的情况下，曼城仍落后克洛普的球队4分。如果周三的比赛，红军能够战胜狐狸城，那么他们将领先曼城多达7分。

瓜迪奥拉在赛后告诉记者：“这很难了。我们有机会去（阻止利物浦），但我们首先要在比赛中获胜。”

“我们没有优势，但我们必须继续下去。我们必须打好我们的比赛，弄清我们应该要做什么。”

“你可以输球，足球总是充满竞争。”

“今天我们本来有机会缩小分差。而明天我们的对手将要进行比赛。当你落后时，你必须赢得比赛，但我们没能做到。”

“我知道这是很大的挑战。如果你希望登顶，那你就必须接受挑战。我很期待球队坐上那个位置。”

“我喜欢这批球员，我在英格兰获得的声望都得益于他们的支持，我会在这里尽我所能来帮助他们。我知道他们现在感觉很好，我与他们站在一起，这是一队非常出色的球员。”

“我们低估纽卡了么？从来没有。我们现在四线作战，就是因为我们从来没有轻视过任何一项比赛或者任何一支球队。我们曾经拿到了100个联赛积分，就是因为我们没有轻视任何人。如果你没有这样做，那你也进不了卡拉宝杯的决赛。”

“有时候我们没有打出我们想要的水平，这偶尔也会发生。”

本周日，曼城还将在伊蒂哈德迎接埃梅里的球队。