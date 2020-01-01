阶梯倒计时！鲁梅尼格：看起来蒂亚戈想迎接新挑战了

这位29岁的前巴塞罗那中场球员已经和很多俱乐部联系在一起，包括转会到英超冠军。

根据拜仁首席执行官卡尔-海因茨·鲁梅尼格的说法，拜仁中场蒂亚戈可能会离开德甲，前往其他国家的联赛寻求新的挑战。

这名29岁的前巴塞罗那球员，最近几周一直与利物浦联系在一起，他与拜仁慕尼黑的现有合同将在明年夏天到期。

鲁梅尼格证实拜仁已经和蒂亚戈进行了合同谈判，但是他暗示到目前为止，双方的续约谈判并没有得到结果。

其他球队

鲁梅尼格告诉《图片报》:“无论在场上还是场下，他都是一个优秀的球员。”

“我们和他进行了认真的谈判，实现了他的所有愿望。但在他的职业生涯结束之前，他似乎想去尝试一些新的事情。”

“我们从来没有和利物浦有过任何接触。如果他想转会前往那里，我们就得不得不与对方进行谈判。”

“我们不想让一位球员在明年自由身离队，我已经对这一点表述得很清楚了。”

鲁梅尼格在接受Sport1采访时进一步阐述了这一情况，同时也评论了大卫·阿拉巴的未来。

和蒂亚戈一样，阿拉巴的合同也将在明年到期，而他也与许多俱乐部联系在一起——包括与瓜迪奥拉在曼城再续前缘。

“蒂亚戈的一切似乎都解决了。”鲁梅尼格补充道。

“我们的体育总监哈桑·萨利哈米季奇已经和他的顾问进行了讨论。我们的印象是，截至目前，一切恩凯还不错。现在，他显然想要去寻求一些新挑战了，让我们拭目以待吧。”

“蒂亚戈和阿拉巴都是顶级球员，无论是场上还是场下。我们现在必须设法找到一个经济上可以接受的解决方案。我们知道这两名球员的合同都只剩一年了。”

拜仁在周五从曼城签下了勒罗伊·塞纳尔，但是鲁梅尼格确认勒沃库森的凯·哈维尔茨不会跟随这位德国边锋的脚步在今夏转会至慕尼黑安联球场。

他表示:“我将非常明确:从财政上来说，我们今年不可能签下凯·哈弗茨。”

“所有欧洲足球俱乐部，包括拜仁，由于只能在空场的条件下踢比赛，目前都面临着重大的财政挑战。”

“这是勒沃库森和球员必须做出的决定，有关他师傅会离队。”

“说实话，我也希望哈弗茨在勒沃库森至少再呆一年，因为我们希望德甲更有竞争性。”