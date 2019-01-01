阵容饱满 里贝里：拜仁进攻线没有桑乔的位置

这位前拜仁球星说德甲冠军追逐这位英格兰球星是在浪费精力，因为他们有很多有天赋的边路球员。

里贝里相信拜仁慕尼黑没有必要把桑丘从多特蒙德带走。

桑乔在2017年仅17岁的时候从曼城转会到多特蒙德，上赛季他在德甲的表现非常出色。

这名边锋进入了英格兰国家队的阵容，并被吹捧为曼联的转会目标，而拜仁在追逐多特蒙德最有价值的资产时也从来不曾害羞。

里贝里结束了与拜仁12年的合同，并在2019- 2020赛季自由转会佛罗伦萨。

尽管如此，这名前法国队的老前锋相信新加盟的球员，如佩里西奇和库蒂尼奥，以及格纳布里、科曼、穆勒和莱万多夫斯基，会让拜仁在进攻区域有充足的储备。

“桑乔是个好球员，但是拜仁有足够多的好球员在这个位置上——他应该在哪里踢球？”里贝里在接受《体育画报》采访时说。

“有穆勒、纳布里、佩里西奇、科曼、库蒂尼奥、莱万多夫斯基。竞争非常激烈。我希望桑乔能在今年继续证明他的表现很好，但是在拜仁的阵容中已经没有他的位置了。”

格纳布里可以说是迄今为止为填补里贝里留下的空白做得最多的人，他在上周欧冠7-2大胜托特纳姆的比赛中出色地打进了四球。

里贝里说：“格纳布里还很年轻，但他很有个性。无所畏惧。”

“在对阵热刺的比赛中打进四球后，人们期待更多的进球，但格纳布里是个人，不是机器。”

“每场比赛都拿出最好的表现是不容易的，但是他会继续他的路，不会给自己太大的压力。”

里贝里还认为，明星前锋莱万多夫斯基和从巴塞罗那租借而来的中场组织者库蒂尼奥之间迅速发展的联盟将继续带来可观的回报。

“拜仁现在可以有不同的踢法，库蒂尼奥对莱万多夫斯基来说很好。”他补充道。

“他总是想得到球；库蒂尼奥承担责任，为队友们服务——要么是外围的前锋，要么就是接到漂亮传球的莱万。”

拜仁目前在德甲联赛中排名第三，七场比赛中的几场失利让尼科·科瓦奇的球队承受了很大的压力。