阵容臃肿 引援同时 曼联还需考虑如何精简球队

索尔斯克亚目前有一支多达32人的阵容可供选择，进一步的引援只会增加淘汰的需要。

“官宣马奎尔，”他们说。“官宣费尔南德斯。”

曼联球迷和大多数球迷一样，对新赛季英超联赛前的新签约充满期待。

莱切斯特城的哈里·马奎尔和里斯本竞技的布鲁诺·费尔南德斯是继丹尼尔·詹姆斯和亚伦·万-比斯萨卡之后最有可能的人选，但这也可能是曼联在这个夏天最重要的官宣。

老特拉福德的一线队阵容开始显得越来越臃肿，埃雷拉和瓦伦西亚的自由转会是他们目前为止唯一的球员离开——尽管距离英国转会窗口关闭只有一周多的时间。

与此同时，租借回来的阿克塞尔·图恩泽贝、乔尔·佩雷拉和蒂莫西·福苏-门萨也为他们早已储备充足的位置提供了额外的保障。

现在的问题是索尔斯克亚如何处理在一些位置上看起来已经非常拥挤的板凳安排。

他目前有四名门将，这意味着李-格兰特和佩雷拉中的一名将不得不在明年去其他地方，以保持一个有效的三人阵容。

与此同时，在后防线上也有很多可能的改变需要考虑。像达米安和罗霍这样的球员已经被传离开好几个夏天了，但是现在他们仍然留在老特拉福德。特别是意大利人，曼联开始觉得应该减少他们的损失，让他去找第一个出价者，这样他就不用为工资买单了。

达米安可以说是左后卫或右后卫的第五选择，万-比萨卡、阿什利·杨、达洛和福苏-门萨都在他的前面，而卢克-肖、杨、达洛和罗霍更喜欢左边。福苏-门萨自己也很容易被裁掉，因为他在水晶宫和富勒姆的租借并没有带来什么收获，而图恩泽贝在伤病危机中也是一个右后卫的选择。

与此同时，在马奎尔到来之前，罗霍身前就已经有了林德洛夫、拜利、斯莫林、图恩泽贝和琼斯等作为中卫人选，这使得阿根廷人有可能在今夏离开曼联。

如果马奎尔被签下，那削减后防和边后卫的数量则势在必行。斯莫林和琼斯是否如此不可或缺，以至于其中之一不能被裁掉？在过去的8个月里，两人都已签下了新的合同，但是如果梦剧场有新的发展方向的话，他们一定是俱乐部需要的球员类型。

远离后卫线的地方也存在大量堆积的问题。梅森·格林伍德、安吉尔·戈麦斯和钟塔西被提升到一线队意味着索尔斯克亚有很多选择——即便是曼联能够从卢卡库的交易中换取现金，并设法让亚历克西斯·桑切斯从他们的工资账单上划掉。

当然，红魔一直在与国际米兰就卢卡库进行谈判，现在看来尤文图斯也有兴趣，而在理想的情况下，他们还能为桑切斯找到一个买家。目前这两人都还留在了俱乐部中，但考虑到挪威人拥有的资本，而且如果他们要等到8月底欧洲大陆夏季的最后期限才能吸引到买家，那么就没有必要完成这两人中的任何一笔交易了。

索尔斯克亚本人也承认，在可预见的未来，他们并不一定需要一个庞大的目标人物。“我们希望的踢球方式，不需要一个6英尺4英寸的前锋。”他在最近的澳大利亚之旅中说。因此，像拉斯福德、格林伍德、马夏尔和詹姆斯这样的球员应该在9号位上提供足够的选择，即使这两位大人物被排除在阵容之外。

上面的例子没有包括乔·佩雷拉，格兰特，福苏-门萨，安德里亚斯·佩雷拉，琼斯，罗霍，詹姆斯·加纳，钟塔西，卢卡库或达米安，再次强调了整个阵容不必要的板凳深度。

因此，尽管关于进一步增加球员的问题不可避免地还在继续，但我们也应该同样关注曼联如何削减一线队的阵容。即使在最好的情况下，要让25名球员开心也很困难，所以如果前的32人阵容在8月底前没有得到足够的精简，索尔斯克亚目也不会开心。