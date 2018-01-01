阵容厚度不够 埃梅里：冬窗引援仍有难度

阿森纳主帅埃梅里认为，有实力的球员很难出现在冬窗转会市场，枪手也难以在一月份引援能够显著提升球队实力的出色球员。

阿森纳在英超第17轮中客场2比3不敌南安普顿，边后卫贝莱林成为最新加入枪手伤病名单的球员。英超即将进入繁忙的圣诞赛程，阿森纳主帅埃梅里感到了阵容厚度的压力。

埃梅里在上周曾表示希望在冬窗引进一名中后卫，但在最新采访中，他坚持认为阿森纳不会引援那些无法显著提升球队实力的球员。

在被问及一月份的潜在引援时，埃梅里说：“我目前还不清楚，因为在一月份我们并没有太多选择，如果有能够帮助球队的合适球员出现，我们会有所行动的。”

“但是只有当这些球员确实可以用优秀的表现帮助到球队时，我们才会投入资金。就这点来说，一月份并不是合适的引援时期，但俱乐部方面会进行考察。”

“俱乐部打造球队也会关注年轻球员的成长，我们需要给他们更多的出场时间，也让他们有机会展示自己取得的进步。英超赛事对球员提出了很高的要求，我们需要高水平的球员，也需要在场上有最出色的表现。”

记者追问俱乐部方面是否愿意在冬窗提供资金时，埃梅里回答：“这并不容易，对于冬窗转会期，我没有十足的把握，因为出色的球员们很难出现在冬窗转会市场上。”

“只有引援目标确实能够帮助球队，或者该球员的确比我们已有的球员更出色时，俱乐部才会有所行动。”