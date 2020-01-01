防守问题显著 曼联欲与切尔西争夺西汉姆铁卫

索尔斯克亚盯上了西汉姆的伊萨·迪奥普，这可能是解决曼联防守困境的一个办法。

据英国《太阳报》透露，曼联主教练索尔斯克亚正在考虑以4000万英镑的价格收购西汉姆后卫迪奥普，这名后卫也引起了切尔西的兴趣。

事实上，一些恶作剧者已经修改了迪奥普的维基百科页面，说蓝军已经为他付了转会费。

索尔斯克亚知道他需要加强红魔的防守——周二在老特拉福德举行的联赛杯半决赛第一回合中，曼城以3-1击败了他们。

根据本赛季在铁锤的出色表现，迪奥普有能力做到这一点。

这位23岁的前法国U21国家队后卫在2018年6月以2200万英镑的价格从图卢兹加盟西汉姆。

他在处子秀中打入了一个乌龙球，令球队以1-3输给了阿森纳，但他随后在西汉姆的后防中确立了自己的地位，并成为了球迷的最爱。

然而，铁锤只会会以合适的价格出售他，以便为新主帅大卫·莫耶斯的球队重建计划提供资金。

若泽·穆里尼奥在2018年西汉姆3-1战胜曼联的比赛中，将表现出色的迪奥普称为“怪兽”。现在在热刺，穆里尼奥也被认为对签下迪奥普很感兴趣，因为关于维尔通亨未来的疑问仍然存在。

但切尔西处于收购这位6英尺3英寸的中卫的杆位。本赛季到目前为止，蓝军已经在联赛中丢了29个球。