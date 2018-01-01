防守无能？埃弗顿主帅席尔瓦创下难堪大败纪录

在经历了执教赫尔城和沃特福德的惨败后，这位葡萄牙教练在太妃糖以2:6的比分失利后又创下了一项不想要的记录。

席尔瓦承认这对埃弗顿来说是一个“非常糟糕的下午”，他成为英超联赛首位在执教三家不同的俱乐部时，都在主场的比赛中丢六球的主教练。

虽然太妃糖队在第21分钟通过沃尔科特率先取得领先，但热刺很快就扭转了局面，最终以6-2的比分在周日取得了胜利。

孙兴慜和哈里·凯恩都是这场比赛的明星，他们都进了两个球，而这一结果突显了席尔瓦在英超联赛中令人担忧的趋势。

热刺此前曾在2017年5月的客场以7:1的比分击败席尔瓦执教的赫尔城；四个月后，席尔瓦的沃特福德队又在主场0:6输给了曼城。葡萄牙人也承认比赛大败所带来的耻辱无法产生什么积极的影响。

“今天下午对我们来说真的很糟糕，对我们的球迷来说，结果真的很糟糕。我们必须意识到原因，而且我们会肯定地意识到。”他说。

“我们开局很好，踢得很平衡。我们知道对手的反击能力有多强，比赛就像我们计划的那样开始了，我们早早地得分了。”

“当我们在比赛中犯了第一个错误，他们扳平比分后，比赛完全改变了。”

“在我们的行为和进攻组织中，我们失去了许多东西，在这个水平上，我们无法做到这一点。”

“中场休息时，我们改变了战术。我告诉他们我们不能再丢球了，因为我们还会再进一球，但下半场的前两分钟我们又丢了一球。”

“他们每次向前推进都很容易。我们在组织防守的时候，没有表现出足够的侵略性。”

尽管在夏天签下了中卫米纳和祖马，埃弗顿整个赛季都在防守问题上表现挣扎，在过去的5场英超联赛中没有完成一次零封对手。

结果是太妃糖以24分的成绩排在积分榜第11位，他们还将在繁忙的节日期间迎战伯恩利、布莱顿和莱斯特城。