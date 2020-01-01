防不胜防 巴萨官方推特账户第二次被黑客入侵

OurMine黑客组织瞄准了两个大型体育组织的社交媒体账户，并成功攻破了这些账户的安全。

周六，黑客攻击了西甲豪门巴塞罗那和奥林匹克运动会的Twitter账户。

OurMine组织在巴塞罗那和国际奥委会的多个账户上发布消息。

巴塞罗那有多个不同语言的账户，涉及俱乐部的各个方面，包括他们的拉马西亚青年学院，所有这些账户似乎都遭到了黑客攻击。

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黑客事件发生在巴萨击败赫塔菲之后不久。

每个账号都发出了这样的信息：“嗨，我们是OurMine。好吧，这是第二次，安全级别更好，但仍然不是改善您的帐户安全的最佳选择。”

OurMine集团曾在2017年入侵巴塞罗那的推特，谎称俱乐部将签下来自巴黎圣日耳曼的安赫尔·迪马利亚。

巴塞罗纳在收回对其账户的控制后承认了最新的网络安全漏洞，并发帖称：“巴塞罗纳足球俱乐部的Twitter账户遭到了黑客攻击，这就是为什么会出现我们俱乐部以外的信息，这些信息已被举报并删除。这些推文是通过第三方数据分析工具发布的。”

“巴塞罗那足球俱乐部将进行网络安全审计，并将审查与第三方工具的所有协议和链接，以避免此类事件，并确保为我们的会员和球迷提供最佳服务。对于这种情况可能造成的任何不便，我们深表歉意。”

奥运会账户也遭到了类似的攻击。

在被删除之前，OurMine的信息被发布在其官方账户上，包括奥运会、Athlete365和IOC媒体的账户。

这个黑客组织此前曾将维基解密、皇家马德里、NFL及其团队、Facebook、Instagram和《纽约时报》等组织列为攻击目标。