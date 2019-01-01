队长欣慰 亨德森乐见张伯伦和拉拉纳进步

这两人正在从伤病中恢复，目前为止他们在红军季前赛的友谊赛中给人留下了深刻的印象。

张伯伦是一个潜在的改变比赛的球员。这位英格兰中场在去年4月膝盖严重受伤后，上个赛季只替补出场了两次，但是他已经准备好在三周后的新赛季给尤尔根·克洛普带来巨大的帮助。

队长亨德森说:“他在场外是个很棒的人。上个赛季他在幕后发挥了巨大的作用，尽管他受了重伤，我相信他也经历了一些痛苦的时刻，但他总是积极向上，在球队周围总是很开心，当我们需要他的时候，他总是在那里支持我们。”上个赛季他在球场外是我们的重要一员，而这个赛季他也有望成为球场上的重要一员。希望他能像受伤前那样向大家展示他的能力。他看起来很强壮，训练也很好。这个季前赛对他来说是很重要的，他要恢复正常的比赛，恢复他的比赛状态，一旦他恢复了健康，我相信他会再次飞起来的。对我们来说，他就像一个新签约的球员。他对我们来说是一个非常棒的球员，非常强大，他给了我们一些不一样的东西。他是一名优秀的球员。希望他能暂时远离伤病。”

拉拉纳在伤病方面也需要一些运气。31岁的拉拉纳曾经是球队的主力，但在过去的两个赛季里，他只首发了9场比赛，一系列的肌肉受伤限制了他的上场时间。

和张伯伦一样，他在季前赛中表现出色，在对阵特兰米尔和布拉德福德的比赛中，他令人惊讶地担任了中场的重要角色。本周早些时候，克洛普将他与切尔西中场组织者若日尼奥进行了比较。

亨德森说:“亚当在训练和季前赛的比赛中都很好地适应了这个角色。他是一名出色的球员，所以他可以在球场上的任何地方踢球。他在那个位置给了我们一些不同的东西，他接球的方式，他可以摆脱紧张的局面，他可以为我们打开局面，并开始发挥得很好。

“我很高兴看到他能给我们带来什么。他很享受，他在学习和提高。在过去的几个赛季里，我已经尽我所能地学习了这个位置，所以我将尽力帮助他以及法比尼奥，他在这个位置上做得非常好。亚当在这个职位上会有自己的风格，我很高兴看到他能给这个位置带来什么。”

至于亨德森，问题可能是“6号还是8号”。在扮演了一个令人钦佩的重要角色后，他在上赛季进入了一个更具攻击力的中场位置，并享受了强劲的状态。

当被问及他的偏好时，他说:“这取决于主帅。我可以打8号，也可以打6号。这是我需要的地方，也是教练想让我在某一天上场的地方。当我打那个位置的时候我很享受，但是我喜欢这两个位置。我只是想尽我所能为球队做出贡献，尽我所能帮助球队。教练叫我做什么我就做什么。”