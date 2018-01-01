队史前十佳 哈扎尔完成蓝军生涯百球里程碑

这位比利时前锋在对阵沃特福德的比赛中再次取得了进球，这是他为蓝军出场的第322次。

在周三对阵沃特福德的英超联赛中攻入一球后，哈扎尔为切尔西攻入的总进球达到了个人第100粒的里程碑。

在对阵莱斯特的比赛中没有进球后，本场比赛中，哈扎德在中场休息前在维卡拉奇路攻入一球，帮助蓝军取得领先。

科瓦奇在中场获得球权，将球传给了前锋队友，后者绕过福斯特轻松打进进球，标志着他的100粒进球的来到。

然而，切尔西的优势被证明是短暂的，因为在中场休息前，佩雷拉几乎立即完成了回击，扳平了比分。

但哈扎尔在下半场再次站出来帮助球队重新取得领先，通过罚进点球使球队在当晚以2-1领先，切尔西球星也以101粒进球完成了比赛。

这位比利时人仍然是蓝军历史上进球最多的球员中的第10位，兰帕德以211球位列榜首，比塔布林多9个球。

在哈扎尔为俱乐部打进的101个进球中，有79个是来自英超联赛，其中8个是在欧冠联赛，7个是在联赛杯进球，5个是在足总杯进球，1个是在欧联杯和欧洲超级杯进球。

伯恩茅斯、纽卡斯尔和西布朗是哈扎尔最在斯坦福桥效力时期最喜欢的对手，在对阵这三支球队的比赛中，他分别打进了7粒进球。

法布雷加斯是切尔西的队友中给哈扎尔送出助攻次数最多的球员——这位西班牙人在俱乐部效力期间已经为前锋助攻了7次。

如果哈扎尔为俱乐部打进109球的话，那么他在蓝军历史进球榜上的排名将上升到第9位，而乔治·希尔斯顿在20世纪初作为切尔西球员的时候就已经收获了108球。

这位前里尔人在2012年加盟切尔西，在各项比赛中为蓝军出场322次。

然而，关于他在俱乐部的未来，人们一直在猜测他是否可能转会皇马，因为比利时人自己也承认他希望为西甲豪门效力。

他也表示，他可能会长期留在斯坦福桥，因为萨里的球队渴望与这位27岁的球员签订一份新合同——他目前的合同将于2020年6月到期。

哈扎尔最近被萨里安排在一个假9号的位置上进行比赛，并且在最近的四场比赛的三场中取得进球。