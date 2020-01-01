队史亚冠首秀遗憾失利 珀斯光荣值得更多

西澳大利亚球队在客场最后时刻失球，但在失利中表现出了很多积极的东西。

周二晚，珀斯光荣在队史亚洲冠军联赛首秀中，在客场被东京FC在第82分钟时攻入制胜一球，以0-1负于对手。

在前45分钟几乎没有什么机会的情况下，托尼·波波维奇的球队在下半场开始制造威胁，而布鲁诺·福纳罗利和伊万·弗兰季奇都对主队球门产生威胁。

当珀斯光荣向进球发起冲击时，东京FC在比赛还剩不到10分钟的时候，由巴西前锋莱昂德罗在禁区弧顶以一记弧线球破门，将澳大利亚球队逼入死角。

其他球队

这场比赛0-1的比分反映出这场比赛是一场势均力敌的比赛，双方都只有三次射门命中目标。

珀斯光荣还不得不面对在球场上一点也不友善的东京FC，他们全场有16次犯规，而珀斯光荣只有5次。波波维奇的队员们在整个90分钟的比赛中只被出示了一张黄牌。

珀斯光荣是在澳超联赛九场不败的情况下来到日本的，输掉比赛让他们有些不走运，他们领教了亚冠有多艰难。

尽管他们在亚冠开门黑，但在球场上还是有一些积极的迹象，而且有一个曾经赢过赛事冠军的教练，他们应该会振作起来。

波波维奇在赛后表示：“有时候在足球比赛中，作为一名教练，你可以离开赛场，接受对方球队比你强的事实，但我认为今晚的情况并非如此。”

“我们应该从比赛中得到更多。对于一支从未参加过亚洲冠军联赛的球队来说，我认为我们在客场的表现非常出色，理应从这场比赛中得到一些东西。”

“我们有点失望，这也是一件好事，因为我们知道我们和一支优秀的球队竞争得很好，也证明了我们今晚是一支优秀的球队。”

珀斯光荣接下来将在澳超联赛中对阵布里斯班咆哮和纽卡斯尔喷气机，然后在下一场亚冠中客场对阵蔚山现代。