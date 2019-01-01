队友肯定 京多安：斯特林可以成为世界最佳球员

这名英格兰国脚在瓜迪奥拉的带领下加强了临门一脚的冷静，并且没有任何迹象表明他的进步会减慢。

斯特林的曼城队友伊尔凯·冈多安表示，斯特林可以成为世界上最好的球员。

这名英格兰前锋本赛季表现出色，已经为俱乐部和国家队贡献了17粒进球和11次助攻。

他在周中的欧冠比赛中上演了帽子戏法，在周六曼城3:0战胜阿斯顿维拉的比赛中打进了关键的开场进球。

也在对维拉的比赛中进球的京多安相信斯特林已经是这个星球上最好的攻击手之一，而且每周都在进步。

“毫无疑问，他是世界上最好的五名攻击型球员之一。”德国国脚说。

“现在的问题是稳定性，但是在过去的12到18个月里，他已经证明了他能够保持稳定。”

“如果他能继续这样下去，他就能登上顶峰。”

斯特林还受到了曼城主教练瓜迪奥拉的表扬，后者称赞他为曼城战胜维拉定下了基调。

京多安同意表示斯特林正在设定一个难以置信的高标准。

“他进步了很多很多——不是在训练上，因为他一直很努力，在训练中他是最好的。”他补充道。

“但是他在比赛日的状态，他的心态，他的侵略性——无论有没有球。”

“他对我们至关重要，你需要这种类型的球员，改变比赛的球员，他可能是唯一一个可以改变一切的球员。”

“我们想要帮助他保持这样的状态，得分，得分。”

“目前对他来说没有任何限制，我们要帮助他实现所有的目标，并在接下来的几个月里尽可能多地让斯特林出场。”

曼城的胜利将与领头羊利物浦的差距缩小到3分，而后者在周日对阵托特纳姆的比赛将是一场艰难的考验。

然而，京多安说曼城需要专注于他们自己的表现，而不是专注给予克洛普的球队施加压力。

“那不应该是我们的事。”他补充道。

“我们需要在接下来的几个月里做好我们的工作，如果我们做到了，我们将处于一个良好的位置。”