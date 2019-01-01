队友的挽留 维拉蒂：我希望内马尔能留队

巴西球星内马尔被传将在转会窗关闭前回到西甲，但他的巴黎圣日耳曼队友维拉蒂希望能挽留他。

由于有报道称，巴西球星内马尔将会在今夏离开巴黎圣日耳曼，他的队友维拉蒂在接受媒体采访时表态希望能挽留这位队内核心。

上周日联赛巴黎圣日耳曼3-0击败尼姆的比赛中，内马尔没有进入比赛大名单，这似乎暗示着他转会加盟巴塞罗那或者皇家马德里的传闻越来越有可能成真。

虽然内马尔没有出场，但是场边不少巴黎圣日耳曼球迷依然呐喊要求他迅速离队。

在与尼姆的比赛中打满90分钟的维拉蒂赛后接受《队报》采访时说道：“我没有听到场外的这些声音，不过球迷们有表达他们想法的自由。我们和内马尔关系密切，他是一位能给球队带来很多好处的球员，他在去年就曾多次在关键时刻收获进球。”

“只要他在场上，我们只会讨论他，因为他是一位令人难以置信的球员，他让每个人都激动不已。”

“无论是留队还是离开，我认为只要事情明朗化，对他来说才是好的。这些事情得他和俱乐部去处理，但我希望他留下来。”

内马尔于两个赛季前以2.22亿欧元的天价从巴萨加盟，至今已经为巴黎圣日耳曼出场58次打进51球。然而，受到伤病和纪律问题的困扰，内马尔在队内的绝对核心地位已经被姆巴佩所取代。