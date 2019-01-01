队友欢迎梅西回归：有他在我们总是踢得很轻松

阿根廷人在与国际米兰的比赛中复出，帮助西甲豪门在冠军联赛中以2-1取胜。

梅西在与国际米兰的欧冠比赛中回到了巴塞罗那队中，门将特尔施特根承认，有了阿根廷人后，球队总是踢得“更容易”。

作为诺坎普的当家球星，他在2019- 2020赛季的开局就饱受伤病的困扰，健康问题限制了他只出场四次。

最近的一次是他与加泰罗尼亚球队的欧洲之旅。

两分钟内，马丁内斯打破僵局，巴萨在主场落后，但苏亚雷斯的双杀为巴萨赢得三分。

梅西为这场比赛的胜利提供了助攻，特尔施特根很高兴五次金球奖得主的回归，并为球队贡献出了鼓舞人心的时刻。

“有他在场上，并尽其所能地传球、助攻、进球，总是让我们很开心。”这位德国国家队门将这样评价他的队长。

“我们很高兴他打了90分钟。他(之前)由于受伤不能上场，但我们希望这种情况不会再发生。和他在一起踢球总是容易些。”

尽管梅西在对阵国际米兰的比赛中发挥了重要作用，但苏亚雷斯抢了头条。

特尔施特根为这名乌拉圭前锋感到高兴，他说：“他的表现让很多人闭嘴了。”

“他总是很专注，并且竭尽全力。他总是 在战斗。我们知道我们的锋线上有谁。他总是在那里不断进球。”

在与国际米兰的比赛中，巴尔韦德的球队并没有发挥出最佳状态，但却取得了本赛季在欧洲大陆的首场胜利。

“我们进了两个好球。我们犯了一些错误，但这些事情总会发生。”

“他们也有很多优秀的球员，但我们最后取得了胜利。”

“虽然我们确实遭遇了很多，但这也是足球的一部分。”

“对方知道怎么踢足球，而且踢得很好。”

国米在诺坎普有很多威胁，特尔施特根在下半场关键的一次扑救阻止了马丁内斯的第二场比赛。

“我每天都试着去努力提高。如果是这样的趋势，我觉得很好。我很高兴在需要的时候出现在那里。”

“我是很多人中的一个都想表明我们是为了一切而战。

“得分比扑救更困难。我正在竭尽全力。”