队友排队夸 博努奇：德里赫特是世界上最好的

这位尤文图斯的中坚分子认为他的新队友可以帮助俱乐部在意甲和欧冠联赛中实现他们的目标。

尤文图斯后卫莱昂纳多·博努奇相信他的球队签下了“世界上最好的年轻球员”德里赫特。

在从阿贾克斯以7500万欧元(6800万英镑/ 8400万美元)的转会加盟尤文后，19岁的德里赫特将有望在尤文图斯在国内的统治地位的基础上，为争夺冠军联赛奖杯做出贡献。

31岁的博努奇在他为都灵效力的第一段时间里就把自己打造成了世界上最好的中后卫之一，现在，他相信德里赫特也能达到顶级水平。

“德里赫特是目前世界上最好的年轻球员。”他告诉尤文电视台。

“这一步帮助他成长，我们对此表示热烈欢迎。他和德米拉尔还有鲁加尼都是重要的年轻球员，他们将帮助我们实现每一个目标。”

在AC米兰度过了不愉快的一年之后，博努奇在2018-19赛季回到了尤文图斯，米兰在意甲联赛中排名第六，而尤文又获得了一个冠军。

他在加盟米兰之初有些兴奋，但他承认，自那以后，他再也没有达到过被称为世界上最好的球员之一的高度。

“尤文是我的家，”博努奇说。“因为在这里我知道我能做什么，我觉得我在正确的位置上。”

“每年我们都需要提高，今年我们都会提高。”

“就个人而言，我想回到两年前的样子，因为在过去的两年里，我本可以做得更好。我想回到我设定的标准。”

老将博努奇很可能需要学习一些新的技巧，如果他想再次达到那个水平，作为新教练的萨里更倾向在俱乐部执行他所喜欢的战术。

他曾经在萨里执教那不勒斯的时候遇到过这位对手，但博努奇说他对这位前切尔西主帅的智慧印象深刻。

“我被萨里的想法所震撼，当你从场外看到他们时，你会有一个确定的想法，但当你在场上时，你会理解一个带来新想法的教练的智慧。

“新赛季将会很艰难，尤其是在意大利，因为国米拥有了最好的教练之一，那不勒斯也在继续成长。”

“在欧洲，我们知道伟大的球队总是在进步，我们必须和他们战斗。”