队友：哈弗茨是完美球员 他向往前往英超踢球

这位德国国脚的队友证实了他想前往英超继续自己的职业生涯，并认为其能快速适应。

他在勒沃库森的队友温德尔表示，凯·哈弗茨是一位“完美的球员”，除此之外，这位巴西左后卫还证实了德国国脚梦想前往英超踢球。

这位21岁的德国中场是世界足坛最炙手可热的天才新星之一，切尔西、曼联和利物浦都与他有所传闻。

周五，当拜仁慕尼黑首席执行官卡尔-海因茨·鲁梅尼格承认德甲冠军不会在今年引进凯·哈弗茨时，英超的追求者们得到了鼓舞。

其他球队

如果他最终前往了英格兰，凯·哈弗茨的队友相信他能够在那里取得成功。

“他是一个完美的球员。”左后卫温德尔告诉媒体。

“不管你让他踢9号位还是在中锋身后的10号位，又或者是你让他踢边路，他都知道该怎么做。”

“他能理解主帅想要什么，他拥有不错的双足，跑动能力也比较强，还有着聪明的头脑与精湛的技术。”

“从心理层面来讲，德国人在球场内外总是非常专注，努力追求自己想要的东西。”

“如果他去英超，他会学到很多。我想哈弗茨梦想在英伦大陆踢球，他有那种欲望，我觉得他能在英超取得成功。”

在过去的两个赛季，他在德甲打入了36个进球，还为队友贡献了16次助攻，从这些华丽的数据，不难看出这些欧洲顶级豪门想签下凯·哈弗茨的原因。

从球员职业生涯的角度来看，切尔西拥有与他同为德国国家队成员的蒂莫·维尔纳和安东尼奥·吕迪格，这对哈弗茨而言可能更容易适应与发展。不过蓝军主帅弗兰克·兰帕德在近日接受采访时，明确否认了球队报价了哈弗茨。

不过勒沃库森并不想在今夏放走这位队内核心，他们的体育总监沃勒证实，球队希望他能再留队一个赛季。

“没有什么具体的东西，没有什么可以报道的。到目前为止，他依旧是我们的球员。”

“我们有自己的想法，我们知道他能做什么。我个人希望他能再呆一年。”