队友力捧 瓦拉内：了不起的本泽马激励了我

这名射手近年来重新找回了最好的状态，他的队友也称赞了他在职业生涯中的稳定性。

据他的队友拉斐尔·瓦兰称，本泽马在皇马的出色表现是“非凡的”。

这位31岁的球员在周六3-2战胜莱万特的西甲比赛中又为球队贡献了两粒进球。自从2009年加盟以来，他就一直是洛杉矶白衣军团的一员，尽管有时会被一些大牌球员的风头盖过。

在经历了2016-17赛季和2017-18赛季的艰难之后——这位前锋在61场比赛中仅打入16球，重新找回了最佳状态，上个赛季21次破门得分。

瓦拉内近期在亚马逊Prime上推出了一部同名纪录片系列，在片中他一直在反思自己对这名队友的尊重，以及他加盟后两人的关系——这位世界杯冠军在2011年转会来到了皇家马德里。

“我们关系很好，”这名后卫说。“当我到达马德里时，有两个法国人，他和迪亚拉。”

“我们已经认识八年了。我们在一起度过了美好的时光。我们谈了很多。我们谈了很多关于足球的事情，无论是在好的时候还是坏的时候。”

“我们的关系非常好。他比我有更多的经验，所以他可以在如何达到最高水平以及如何保持这种水平上提供建议，因为他在马德里已经有一段时间了，他的职业寿命非常长。”

与瓦拉内不同的是，本泽马错过了2018年俄罗斯世界杯，而且他的国家队前景经常受到阻碍，包括2016年涉嫌敲诈的阴谋，导致他无缘在本土进行的欧洲杯。

在转会到伯纳乌之前，他曾在里昂四次获得法甲冠军，在那里他在国内和欧洲赛场上都取得了胜利。

本泽马曾三次被法国足球评为法国足球先生，并在2011-12赛季的欧洲冠军联赛中成为最佳助攻者。