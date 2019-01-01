队友互捧 罗伯逊：阿诺德是世界上最好的右后卫

苏格兰队长期待着一个艰难的赛季，但是他的目标是和一个他认为是世界级的队友一起复制上个赛季的壮举。

利物浦的安迪·罗伯逊对他的队友特伦特·亚历山大-阿诺德大加赞赏，称赞他是世界上最好的右后卫。

这名边后卫享受了一个精彩的赛季，他的球队在英超联赛中取得了创纪录的97分，但最终输给了冠军曼城。

在赛季结束时举起欧洲足球俱乐部最珍贵的奖杯对这对红军双雄来说是一个公平的奖励，罗伯逊和亚历山大-阿诺德在整个赛季总共贡献了29次助攻。

当谈到右后卫位置时，这位苏格兰队长花时间称赞了他的搭档。

“特伦特上个赛季一直都很出色，但他在赛季结束时提升到了另一个水平，成为了世界上最好的右后卫，”他告诉《每日电讯报》。“在本赛季最后10场比赛中，他几乎成为了我们的主力。”

“上次这样的表现是什么？我们一起为进球做了多少贡献？这将很难复制，但如果我们接近这个成绩，就能帮助团队。”

“但零封对我们来说同样重要。作为一对搭档，我觉得我们在欧冠决赛中的表现是我们最成熟的表现。一旦我们取得领先，我们就会想，‘保持零封，我们就赢了比赛’，最后，我们做到了。”

“接近赛季末的时候，我们注意到重点是阻止我和特伦特做我们想做的事情。这取决于我们能否去适应，但是如果有人花时间去阻止我和特伦特，这将为其他球员创造很多空间。”

“从我们的比赛质量来看，任何人都很难只关注一两个球员。会有其他人跳出来。”

后卫正成为现代足球战术中越来越重要的一部分，瓜迪奥拉(Pep Guardiola)等教练不惜重金引进凯尔·沃克、本杰明·门迪和达尼洛都成功了执行了他的比赛计划。

最近一名身价不菲的边后卫是亚伦·万-比斯萨卡，他在今年夏天以5000万英镑的价格加盟了曼联。罗伯逊认为阿什利·科尔在提升这个一度被忽视的位置上发挥了重要作用。

“现在似乎有很多钱花在边后卫身上。我不确定10年前你是否会看到这种情况。”他说。

“这个位置已经改变了很多。当我看着足球长大的时候，有很多优秀的边后卫，但更多的是作为后卫的一部分，他们帮助球队保持不失球，让其他人去做他们的工作。”

“慢慢地，但可以肯定的是，这个角色开始演变，阿什利·科尔是其中一个主要原因——你可以看到他是如何为阿森纳和切尔西踢球的。”