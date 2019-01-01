闪耀荷甲与欧冠 阿贾克斯边锋或转投意甲

阿贾克斯边锋哈基姆·齐耶赫承认他可能在夏天离开这家荷兰俱乐部，据报道罗马对此很感兴趣。

摩洛哥球员齐耶赫是阿贾克斯进入欧冠四分之一决赛的关键一员，在沉寂多年后，他帮助阿贾克斯回到荷甲榜首。

齐耶赫的表现让他有可能在夏天离开阿贾克斯，而罗马在去年夏天看起来很有可能得到他之后，再次将他视为引援目标。

去年尽管没有得到齐耶赫，罗马还是签下了一名阿贾克斯球员，那就是小克鲁伊维特。齐耶赫透露他已经和他的前队友谈论了意甲。

“不，我不这么认为，”当被问及对罗马的兴趣是否已经消退时，他告诉Calciomercato：“我仍然经常和贾斯汀·克鲁伊维特交谈，是的，我们谈论过意甲。没有一个联赛是我更喜欢的。这取决于俱乐部为我准备的计划。对我来说，最重要的是作为一名球员不断成长。”

自从去年转会罗马失败后，齐耶赫在荷甲打进15球并送出12次助攻，在联赛还剩四场的情况下，阿贾克斯在净胜球上领先于埃因霍温。

在上周三晚上阿贾克斯1-1战平尤文图斯的比赛中，齐耶赫度过了一个不太美妙的夜晚，错过了许多让他的球队控制比赛的好机会。但是摩洛哥人仍然相信他的球队能够晋级欧冠半决赛。

“在足球中，一切皆有可能，”他补充道：“我们要做的是尽我们所能，看看我们能走到哪里，但显然，我们的梦想是创造历史。我认为我对尤文的上半场很好，下半场就不那么好了。我知道我能做得更好。我没有一个真正喜欢的位置，对我来说最重要的是踢球。现在我喜欢踢边路，但如果教练让我去中路，我会很乐意的。”