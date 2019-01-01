闪耀欧冠赛场 孙兴慜是怎么炼成的

都知道孙兴慜的厉害，但你知道他是如何一步步走到今天的吗？

欧冠四分之一决赛首轮，热刺主场1-0战胜曼城，打入绝杀进球的是孙兴慜。当所有人都以为曼城将会在第二回合主场强势晋级之时，孙兴慜的梅开二度帮助热刺力克曼城，打入欧冠四强。也是在这个时候，孙兴慜打入自己欧冠联赛第12球，成为取得欧冠进球最多的亚洲球员。

孙兴慜的梅开二度，只用了130秒。用130秒可以干些什么？泡一碗面，刷一次牙，但是这个亚洲小子用了这短短的130秒，震惊了世界，振奋了亚洲。

孙兴慜的成功，离不开父亲孙雄政的努力。孙父曾经也是一名职业球员，他在23岁才开始自己的职业生涯，曾效力釜山现代等韩国传统强队，还一度入选了韩国国家二队。但是天妒英才，在28岁最黄金的年龄，孙雄政由于肌腱伤势早早退役。他把自己饱受伤病困扰的原因归结为韩国青训系统。“韩国的足球培养体系太注重每场比赛的结果，小球员们的训练和比赛强度太高了，在职业生涯里他们会因为早年过高的训练强度出现各种伤病，像我一样过早退役。”因为害怕儿子重蹈覆辙，孙父亲自执教自己的儿子，并且坚持不让孙在16岁前往德国之前踢哪怕一场成年比赛。

2008年之前，孙兴慜一直接受着父亲的单独指导。孙雄政对自己的儿子非常严苛，打小孙兴慜就很怕自己的爸爸。曾有韩国媒体描述孙雄政对儿子的训练，就像一个手艺师傅教徒弟一样，日夜雕琢基本功。“我一遍又一遍地让他练习带球、运球、传球这些基础足球，每天两节训练课，一节三个小时，日复一日，年复一年。”正是这些基本功训练，给孙兴慜以后的道路打好了基础。我们回想一下对阵曼城的首回合比赛，孙兴慜以一种不可思议的方式在底线将球停住，随后过掉补防的球员左脚抽射破门，充分展示了自己的基本功积累。

孙父还认为小球员不应该过早把训练重心放在锻炼射门技术上，这会给小球员的膝盖加重许多负担。“等他的膝盖发育成熟了再练习射门也不晚。”孙兴慜的生涯很少伤病，在父亲的保护下，他职业生涯里有记录的伤病只有三次。

这就是孙雄政著名的竹林教育理念：“一片竹林是很难人为形成的。一般来说，一根竹子的生长周期为五年，这五年里，你要避免让它的根基受到损害，还要悉心培育，保持耐心。”在汉堡时，孙雄政陪伴着孙兴慜，租住在训练基地附近的旅馆里，无论孙兴慜做什么训练项目，父亲都会自己跟着做一遍。回忆起在汉堡的时光，孙兴慜坦然道当时自己不得不努力去训练，父亲在一旁督促，他根本没有偷懒的机会。孙兴慜知道父亲和自己一样，都是甘愿为足球奉献出一切的人，对于他来说，能拥有这样的一位严父也是自己的一大幸事。

其实中国足坛也有这么一对父子，那就是张玉宁和他的父亲张全成。当张玉宁在11岁加盟绿城青训后，为了儿子在绿城专心踢球，断了上海的念想，他就低价出售了自己在上海的八套房子，总面积是1500平方米。为了让张玉宁的身体更加壮硕，张全成为张玉宁制定了全套食谱，并陪伴着张玉宁职业生涯的每一步。如今张玉宁离开荷兰，加盟北京国安，开启了新的征程。张全成对于张玉宁的付出，不亚于孙雄政对于孙兴慜，他们都为自己的儿子付出了一切。

九年，孙兴慜的身价从15万欧元暴涨到6500万欧元，想从热刺买来这位世界级球星，可能要付出至少一亿欧元的转会费。孙兴慜的成功可能是个例，但确实值得中国的家长学习。央视曾经的问题提得好，电视机前的观众们，屏幕前的阅读者们，在你们咬着牙说中国足球烂泥扶不上墙的时候，有多少人愿意像孙雄政和张全成一样培养自己的孩子？

“有几个能成姚明的？”“有几个能成武磊的？”几乎所有人都这么回答。这种情况一直下去，大概武磊这类亚洲知名球员，在中国都会越来越少了。

当然，孙兴慜也是幸运的，他在亚洲杯带队夺冠，免除了自己服兵役的政策。如果他没能带队称霸亚洲杯，没准闪耀欧洲赛场的就不是他了。中国足球总是赶不上好时代，但是你没有足够的能力，也看不到机会去赶上这个好时代。