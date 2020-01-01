闪烁其词 索尔斯克亚：博格巴被建议做手术

缺席的红魔球星在被他的随从告知要做手术后可能会长期缺席。

曼联主帅索尔斯克亚不确定博格巴将缺席多长时间，但在听取了“他的人”的建议后透露，这名中场将进行脚踝手术。

这位法国国脚再次缺席了新年首日在酋长球场的比赛，红魔0-2不敌阿森纳。

当被问及博格巴伤愈复出的日期时，索尔斯克亚含糊其辞，但他故意透露，博格巴的顾问已经决定对他的脚踝进行手术。

“大概三到四周吧，我不知道，”索尔斯克亚在赛后对Match Of The Day说：“他的人建议他做手术，他可能会做的。”

这位挪威教练在他的新闻发布会上继续说道：“我们已经进行了扫描，这并不是什么大问题，只是需要尽快进行检查和分类。我们有顾问，俱乐部也在考虑他的情况，这是我们得到的建议。”

这位世界杯冠军最近回到了红魔一线队——在圣诞节前的两场联赛对阵沃特福德和纽卡斯尔的比赛中作为替补出场——但在随后对阵伯恩利和阿森纳的比赛中缺席。

博格巴在过去12个月里一直被传要离开老特拉福德，他在枪手比赛前几个小时在Instagram上发布了一个ins story，标题是“最好的2020年开始方式”，配上一段豪车里的视频。

他的经纪人米诺·拉伊奥拉在新年前夕对曼联进行了猛烈抨击，坚称他不会让球员在俱乐部目前的状态下签约，他说“他们甚至会毁了迭戈·马拉多纳、贝利和保罗·马尔蒂尼”。

尽管输给了阿森纳，曼联仍然排名第五，与排名第四的切尔西相差5分。